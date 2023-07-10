«راية» و«جوميا» توقعان شراكة استراتيجية لتطوير سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونيات بمصر وأفريقيا

أعلنت شركة “راية القابضة” عن توقيع عقد شراكة إستراتيجية لتطوير سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في مصر وأفريقيا، بالتعاون مع شركة جوميا.

وأشارت راية القابضة في إفصاح لإدارة البورصة، إلى أن شركتها التابعة “راية للتجارة”، وشركة جوميا وقعتا اتفاقية استراتيجية تعد الأولى من نوعها لتعزيز عملياتها في سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، محليا وإقليميا لتوسيع نطاق خدماتها وقاعدة عملائها.

وحضر حفل توقيع الشراكة باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة، وهشام الجابري الرئيس التنفيذي لشركة جوميا، وعدد من المدراء التنفيذيين من الجانبين، وممثلي المنصات الإعلامية المختلفة.

وبموجب الشراكة تكرس كل من راية وجوميا إمكاناتهما للتعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتصدير والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع، بمصر ونيجيريا.

وتهدف الشراكة إلى توفير الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية، بأسعار تنافسية مدعومة بطرق السداد المختلفة كالدفع بالتقسيط، وعبر البطاقات الائتمانية ، ونقدا، لتناسب جميع شرائح المجتمع.

واستكملت راية أن الشركة تتسق مع جهود تعزير عملياتها قي مجال التجارة الإلكترونية، بالتوازي مع خططها التوسعية الهادفة لنشر فروع “راية” في جميع أنحاء الجمهورية.

واشارت راية إلى أن أول المشروعات المشتركة بين الجانبين بدأت بإطلاق متجر “راية شوب” – ذراع بيع التجزئة لراية، عبر منصة جوميا.

وذلك لتقدم للمستهلك تجربة تسوق مميزة للأجهزة المنزلية والإلكترونية، على المنصة من خلال راية، مع الاعتماد على جميع الخدمات اللوجستية لشركة جوميا من عمليات مخازن وتوصيل الأجهزة.

وواصلت راية أنه استكمالا لخطط التعاون الاستراتيجي ، تمتد الشراكة على صعيد دولي أفريقي مركزه نيجيريا.