«راية لمراكز الاتصالات» و«أوبنر» يطلقان مسرعة أعمال لدعم الشركات الناشئة

أعلنت شركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات” RCX وهي إحدى الشركات التابعة لـ “راية القابضة” عن إطلاقها مسرعة الأعمال “Raya FutureTECH” بالتعاون مع شركة رأس المال المغامر “أوبنر”، يتم التركيز في هذه المسرعة على الشركات الناشئة التي تقدم حلولا تكنولوجية متقدمة وتقنيات حديثة قائمة على أفكار تدعم الابتكار والتطوير في مجال تجربة العملاء في مختلف الصناعات.

في حين تحصل الشركات الناشئة المشاركة على تمويل محتمل يصل إلى مليون جنيه مصري لكل شركة (مجتمعة) عن طريق الاستثمار المباشر من “راية” و”آوبنر”، تشترط طلبات التقديم للمشاركة في هذه المسرعة، والتي تم فتح التقديم فيها وحتى 31 يوليو 2021، أن تكون الشركات التكنولوجية الناشئة ممن لديهم “منتج الحد الأدنى” آو ما يعرف بال MVP وهو ما يضمن معرفة هذه الشركات المبدئية بالأسواق وحاجاتها ووعيهم بمشكلة تعالجها الحلول التي يطورونها.

كما تمكن المسرعة رواد الأعمال المشاركين من التحقق من إمكانية تنفيذ حلولهم وخدماتهم ومدى نجاح منتجاتهم في الأسواق وموائمة هذه الحلول أيضا مع الابتكار في شركة “راية” إضافة إلى فرصة الاطلاع على منظومة البحث والبيانات الخاصة بـ”راية” وإمكانات وخبرة واستشارات “بناء الشركات” التي تقدمها “آوبنر” كشريكا لهذه المسرعة.

كما تتيح المسرعة دعم التكنولوجيا وعدد من الورش على تصميم خطط النمو والتطور والتدريبات الفردية لمؤسسي الشركات الناشئة تقدمها “آوبنر” من خلال فريقها المتخصص.

كما تقوم “راية لخدمات مراكز الاتصالات” بتخصيص فريق للعمل على برامج المسرعة بما يتيح المزيد من التعاون والتنسيق بين أصحاب الخبرات في “راية” والمؤسسين.

من جانبه، قال أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات”، “تنطلق مسرعة الأعمال الجديدة بالتوازي مع رؤية “راية” الجديدة التي تتجه نحو تشجيع وتمكين المزيد من التحول الرقمي.

بدأنا من التطوير الشامل لعملياتنا الداخلية وزيادة حصة التكنولوجيا منها وتفعيل مزيد من التقنيات لتحديث إمكانات وخدمات مراكز الاتصالات، والآن نستكمل هذه المسيرة بإطلاق مسرعة الأعمال التي تمكن دعم سوق الشركات التكنولوجية الناشئة وتحفز الابتكار، إضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات القطاع التكنولوجي مثل “راية” والسوق الناشئة”.

وأضاف رفقي أن التعاون مع “أوبنر” يساهم في تحقيق أهداف المسرعة من خلال تصميم أفضل معايير الاختيار للشركات والأفكار المشاركة وتوفير برامج محكمة لدعم المؤسسين المستقبليين.

وصرح محمد نذير، رئيس قسم الاستثمار في الشركات الناشئة براية القابضة “يهدف البرنامج إلى تمكين إنشاء منصة انطلاق للشركات التقنية الناشئة في المرحلة المبكرة في السوق المصرية، إضافة إلى تمكين مؤسسي ورواد الأعمال من تنمية أعمالهم ودعمها اعتمادا على خبرات شركاء هذه المسرعة في مجالات تجربة العملاء التي تمثلها “راية” وبناء الشركات التي تقدمها “آوبنر”.

وقال أحمد الشريف، المدير التنفيذي لشركة “أوبنر”، “سعداء بالتعاون مع شركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات” لإطلاق البرامج الطموحة لهذه المسرعة الجديدة ونأمل أن تساهم في دعم نماذج لشركات ذات أفكار مبتكرة وجديدة في قطاع التكنولوجيا ودعم المؤسسين المستقبليين لتطوير أفكارهم وتمكينهم من النجاح وتفعيل دورهم في قطاع التكنولوجيا.”

كما لفت الشريف إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء تركيز “أوبنر” على دعم كبرى الشركات والمؤسسات ذات التاريخ والخبرة لتحديد نماذج الأعمال الجديدة وفرص الاستثمار والتعاون مع شركات القطاع الناشئ من خلال برنامج Innovation الذي يقوم على فلسفة الجمع بين خبرة وإمكانيات الشركات والمؤسسات وتخصص “أوبنر” في بناء الشركات على المستويين الاستثماري والفني وذلك لإنشاء، والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة، وتمكين استمرار إطلاق المزيد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.