«راية لمراكز الاتصالات» تنفذ صفقة استحواذها على %85 من «Gulf CX» بتمويل ذاتي

كشف المهندس أحمد رفقى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ، أنها نفذت صفقة استحواذها على %85 من أسهم «الخليج لخبرات العملاء» (Gulf CX) بتمويل ذاتى بالكامل.

يُذكر أن «راية لخدمات مراكز الاتصالات» وقعت مطلع يوليو الماضى عقود الاستحواذ على %85 من أسهم شركة الخليج لخبرات العملاء، بتقييم إجمالى للشركة بنحو 15.68 مليون دولار، بقيمة عادلة للسهم تقدر بنحو 39.71 دولار.

وأضاف «رفقى» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «راية» تعتزم إعادة تمويل الصفقة من خلال الاقتراض، إذ تتفاوض خلال الفترة الراهنة مع مؤسسات دولية ومحلية على بنود وتفاصيل القرض.

وأشار إلى أن القرض المحتمل سيشتمل على جزء تنموى بهدف تنمية البنية التحتية للشركة، وتحديدًا القدرات الرقمية ورفع مستوى الكفاءة، لافتًا إلى أن المركز المالى يُعزز من قدراتها فى الحصول على تمويلات بنكية.

ولفت «رفقى» إلى أن الشركة تعتزم استكمال خطتها التوسعية فى السوق الخليجية، عبر افتتاح مركز جديد فى المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بمدينة الخُبر، إضافة إلى مركزها فى الرياض.

وأفصح «رفقى»، عن أن «راية» تعتزم الاستثمار فى 7 أو 8 شركات ناشئة، وذلك عبر مسرعة الأعمال «Raya FutureTECH»، لافتًا إلى أنها تلقت طلبات من 120 شركة ناشئة للانضمام اليها، وتمت تصفيتها، موضحًا أن المرحلة الأولى ستنتهى فى الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن «راية» تستهدف الاستحواذ على حصص أقلية لا تزيد على %7 من الشركات الناشئة، موضحًا أن حجم التذكرة الاستثمارية تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه للشركة الواحدة.

وأطلقت «راية» فى يوليو الماضى مسرعة الأعمال «Raya FutureTECH» بالتعاون مع شركة رأس المال المخاطر «أوبنر»، التى تُركز على الكيانات الناشئة التى تقدم حلولًا تكنولوجية متقدمة وتقنيات حديثة تدعم الابتكار والتطوير فى مجال تجربة العملاء فى مختلف الصناعات.

يُذكر أن “راية لخدمات مراكز الاتصالات” حققت أرباحًا بلغت 9.75 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من 2021، مقابل نحو 20.6 مليون فى الفترة المقارنة من 2020، بينما تراجعت إيراداتها إلى 376.56 مليون، مقابل 386.22 مليون جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.