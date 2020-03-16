«راية» لمراكز الاتصالات تطبق نموذج العمل عن بُعد للموظفين

أعلنت «راية» لخدمات مراكز الاتصالات ، عن تطبيق نموذج العمل عن بُعد لجميع الموظفين في مراكز الاتصال بالشركة ، وبالتعاون مع أﭬايا، وذلك للنقل الفعال لموظفي خدمة العملاء في مراكز الاتصال لنموذج العمل.

وقال ياسر شرف، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة «راية» لخدمات مراكز الاتصالات: “بوصفنا مزود خدمات رائد للعديد من كبرى المؤسسات الإقليمية والعالمية البارزة، هناك ضرورة بالغة لمواصلة عمل خدمات مراكز التواصل مع الالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة الموظفين”.

وأضاف: ” قدمت أﭬايا خطوات استباقية ناجحة لضمان استمرارية أعمالنا وتوفير حلول مبتكرة دون آى تكاليف إضافية، ما ساعدنا على الحصول على أفضل استفادة من استثماراتنا التكنولوجية الحالية لتحويل جزء كبير من فريق العمل لدينا لنموذج العمل عن بُعد دون آى تحديات”.

وأوضح قائلا: تحرص أﭬايا على دعم عملائها لمواصلة سير الأعمال بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا، وقد أعلنت أنه بدءاً من اليوم توفر لعملائها إمكانية الاستخدام المجاني لمدة 90 يوماً للتقنيات التي تتيح للموظفين في مراكز التواصل Customer Contact Centers , والعمل عن بُعد.

وأكد نضال أبو لطيف، رئيس شركة أﭬايا في أوروبا، آسيا ولإريقيا: ” في ظل التحديات العالمية التي تواجهها الأعمال بسبب إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، حرصناعلى سرعة توسيع نطاق توفير التقنيات المتطورة وأتحنا حتى الآن لحوالي 150,000 من موظفي خدمة العملاء العمل عن بُعد. ان ضمان استمرارية أعمال زبائننا والحفاظ على سلامة موظفيهم هي اليوم على رأس قائمة من أولوياتنا. ونعمل جاهدا لتحقيق هذه الاستمرارية بأسرع وقت ممكن في هذه الظروف الصعبة.”