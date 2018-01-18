راية لمراكز الاتصالات تضخ 124 مليوناً فى كول سنتر جديد

تتفاوض لتأجير مبنى بديلاً عن «المعادى بارك»المال ـ خاصتعتزم شركة راية لمراكز الاتصالات ضخ 124 مليون جنيه لشراء وتجهيز مبنى إدارى جديد بديلاً عن منطقة المعادى التكنولوجية «المعادى بارك» والتى تعتزم التخارج منها قريبًا عقب أزمة ارتفاع أسعار إيجار المبانى بالقرية.وكشف حس

تتفاوض لتأجير مبنى بديلاً عن «المعادى بارك»





المال ـ خاص

تعتزم شركة راية لمراكز الاتصالات ضخ 124 مليون جنيه لشراء وتجهيز مبنى إدارى جديد بديلاً عن منطقة المعادى التكنولوجية «المعادى بارك» والتى تعتزم التخارج منها قريبًا عقب أزمة ارتفاع أسعار إيجار المبانى بالقرية.

وكشف حسام حسين، مدير القطاع المالى براية القابضة، أن شركة راية لمراكز الاتصالات التابعة قامت بشراء مبنى ادارى بمنطقة المعادى بتكلفة استثمارية تصل لـ74 مليون جنيه، كأحد بدائل مبانى الشركة ب«المعادى بارك».

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن «التابعة» ستقوم بضخ نحو 50 مليون جنيه فى عمليات تجهيز المبنى ليصبح مركز اتصالات جديدًا- كول سنتر- مرجعًا ذلك إلى أن البنية الأساسية للمشاريع التكنولوجية ذات تكلفة مرتفعة.

وتابع: إن الشركة تتفاوض حاليا لتأجير مبانٍ إدارية جديدة بمناطق قريبة من القرية التكنولوجية بالمعادى، وذلك من أجل نقل مقاعد الكول سنتر الخاصة بها إليها.

يُذكر أن إدارة منطقة المعادى التكنولوجية «المعادى بارك» تتمسك بتحصيل قيمة الإيجارات بالدولار، رافضة بذلك محاولات «راية لمراكز الاتصالات» سداد الإيجار الشهرى بالجنيه المصرى وذلك فى ظل ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية أمام المحلية.

وصرح مدحت خليل، رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة راية القابضة، بأن مبنى المعادى الجديد سيوفر نحو 1000 مقعد جديد للكول سنتر، فيما ستقوم الشركة على تجهيز مبنى ادارى جديد لمراكز الاتصالات بالقرية التكنولوجية بمحافظة أسيوط.

يُذكر أن «راية لمراكز الاتصالات» تعتزم الحصول على أماكن لكول سنتر جديد، بمدينة 6 أكتوبر، بجانب التوسع فى مركز الغردقة، فى إطار زيادة عدد المقاعد الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، عقب زيادة حجم الأعمال الواردة من تلك المنطقة.