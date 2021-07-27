«راية لمراكز الاتصالات» تؤسس شركة جديدة في أمريكا

وافق مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCX) – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية – بالإجماع على تأسيس شركة جديدة تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحمل الشركة الجديدة اسم Raya Customer Experience, LLC، وتتخذ من ولاية ديلاوير الأمريكية مقرًا لها.

وتعقيبًا على قرار تأسيس الشركة الجديدة، قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن تعزيز حضور راية لخدمات مراكز الاتصالات دوليًا لطالما كان هدفًا نسعى إليه على مرّ السنين. وكنا ننتظر الفرصة المواتية للحضور بقوّة في السوق الأمريكي الضخم الذي يشكل أهمية خاصة في مجال التعهيد. واليوم نعلن تواجدنا الرسمي في هذا السوق الواعد والبدء في تقديم خدماتنا هناك. كما أن مساعينا للاستحواذ على شركات عاملة في مجال التعهيد بالسوق الأمريكية تسير جنبًا إلى جنب مع تأسيس شركتنا الجديدة، ولن تثنينا خطوة تأسيس الشركة عن الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل في أسواق مختلفة.

وتابع خليل أن خطوة التواجد في السوق الأمريكية الواعدة – التي تمثل حصة 35% من سوق خدمات التعهيد حول العالم ويُتوقّع بلوغ حجمها 150 مليار دولار بين عامي 2021 و2023 – ستُعجِّل بصعود راية لخدمات مراكز الاتصالات إلى العالمية وتقديم خدمات التعهيد من كافة أنحاء العالم.

وأعرب المهندس أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCX)، عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا على أهمية التوسع في السوق الأمريكية. وتعمل راية لخدمات مراكز الاتصالات بخمس دول حول العالم؛ وهم مصر، وبولندا، والسعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وتضاف اليوم ولاية ديلاوير إلى خريطة حضورنا العالمي. وهي خطوة إيجابية في مسار زيادة رأس مال الشركة، لاسيما مع نمو أعمالها في السوق الأمريكي.

وأضاف رفقي: “تركز راية لخدمات مراكز الاتصالات على الصناعات الواعدة، لا سيما القطاع الطبي، وقطاع السيارات، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، بين عدد من المجالات الأخرى في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية”.

وتنتهج الشركة استراتيجية توسعية تهدف إلى تقديم خدمات التعهيد الشاملة بكفاءة وفعالية من مختلف أنحاء العالم.