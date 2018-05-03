راية للنظم تنفذ مشروعات في قطاعي الاتصالات والبنوك بـ300 مليون جنيه‎

المال- خاص أعلنت شركة راية للنظم عن مشاركتها في مؤتمر سيسكو كونكت 2018 Cisco Connectكراعي ماسي للمؤتمر، والذي يعقد خلال الفترة من 2- 3 مايو الحالي تحت شعار "وقتك الآن"، ويسلط المؤتمر الضوء على كيفية مساهمة حلول سيسكو في دعم التحول الرقمي وتقدم الأعمال في السوق المصرية بما يتماشى مع استرات

المال- خاص





أعلنت شركة راية للنظم عن مشاركتها في مؤتمر سيسكو كونكت 2018 Cisco Connectكراعي ماسي للمؤتمر، والذي يعقد خلال الفترة من 2- 3 مايو الحالي تحت شعار “وقتك الآن”، ويسلط المؤتمر الضوء على كيفية مساهمة حلول سيسكو في دعم التحول الرقمي وتقدم الأعمال في السوق المصرية بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية الحكومة المصرية 2030 نحو الإسراع لتطبيق منظومة التحول الرقمي.

قال المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية للنظم: “تأتي مشاركتنا في سيسكو كونكت 2018 نتيجة حرصنا الدائم على التواجد في الأحداث والفعاليات الهامة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات لعرض كل ما هو جديد من حلول وتقنيات تقدمها الشركة لكافة قطاعات السوق المصرية مما يساعد الشركات على مواكبة التغيرات العالمية، مشيرًا إلى أنه نتيجة العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين راية وسيسكو والتي تمتد لأكثر من 18 عاما في مصر تحرص راية سنويا على المشاركة في هذا الحدث الهام، كما تشارك راية أيضًا كمتحدث رئيسي في جلسات المؤتمر وتستعرض عددًا من الحلول والتقنيات التي تتميز بها خاصة الحلول المتكاملة الموجهة لكافة قطاعات الدولة وبشكل خاص قطاع البنوك، قطاع الاتصالات،والقطاع الحكومي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تعمل شركة راية بشكل مكثف على تقديم كل ما هو جديد في مجال حلول إنترنت الأشياء IOT المقدم للمدن الذكية التي ستساهم بشكل كبير في تسهيل حياة المواطنين وهو ما تقوم بتنفيذه شركة راية في العاصمة الإدارية الجديدة”.

بالإضافة إلى بناء وتجهيزمراكز البيانات العملاقة للبنوكوشركات الاتصالات بأحدث التقنيات من أكبر مقدمي الخدمات لمواكبة المتطلبات المتزايدة للعملاء والحرص على تطوير المراكز لمواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبني سياسات الشمول المالي.

كما تستعرض راية أيضا مجموعة من الحلول المتخصصة في مجال التعليم الإلكتروني عن طريق تقديم المحتوى التعليمي وإيصال المهارات والمفاهيم للمتعلم عبر تقنيات المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة واستخدام تقنية الفيديو كونفرانس لتطوير وتدريب المعلمين.

أضاف عبد الرسول : ” أن شركة راية للنظم نفذت العديد من المشروعات العملاقة خلال عام 2017 متفوقة على منافسيها في السوق المصرية، كنتيجة طبيعية لحجم الشركة وإمكاناتها التنافسية وكوادرها البشرية المدربة على أعلى مستوى احترافي، ومن أبرز المشروعات التي فازت بها شركة راية للنظم في 2017 على سبيل المثال لا الحصر: مشروع تطوير منظومة الاتصالات الرقمية والتطبيقات الصوتية فى أحد البنوك الحكومية بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه ، بالإضافة إلى توريد وتشغيل 1000 صراف آلي بقيمة 10 ملايين دولار وتطبيق جميع الحلول المتعلقة بـMobile Wallet, Currency Exchange and Money transfer، هذا بالإضافة لتطبيق حلول Oracle ERP في واحد من أكبر بنوك القطاع الخاص لتطوير وميكنة قسم الموارد البشرية وتضمن المشروع حلول Payroll, Performance Appraisal and Core HR”.

كما قامت شركة راية بتحديث البنية التحتية لواحد من مراكز البيانات لأحد مقدمي خدمات المحمول في مصر،بالإضافة إلى تحديث البنية التحتيةللمباني الإدارية بأحدث تكنولوجيا WIFi بقيمة حوالي 30 مليون جنيه، كما فازت شركة راية بمشروع IT Operations management المقدم لواحد من كبار مقدمي خدمات الاتصالات في مصر بقيمة تتجاوز 7 ملايين دولار من خلال تقديم منصة قادرة على متابعة البنية التحتية من أجهزة شبكات وأجهزة أمان وخوادم وأنظمة التشغيل والتطبيقات.

وعن استراتيجية الشركة خلال العام الحالي ، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة راية للنظم: “أن راية من الشركات العملاقة في المنطقة ومستمرة في استراتيجيتها التي بدأتها منذ بداية العام الماضي، وتتوقع تحقيق نمو يفوق 35% في أعمال الشركة مقارنة بالعام الماضي، حيث حققت شركة راية للنظم في عام 2017 معدلات نمو غير مسبوقة تجاوزت 50% مقارنة بعام 2016 وبإجمالي مبيعات بلغت حوالي 1.2 مليار جنيه، ويأتي ذلك اعتمادًا على تنامي حجم استثماراتها في السوق المصرية والأسواق الخارجية وما تمتلكه الشركة من خبرات وموارد بشرية ذات قدرة تنافسية عالية مما ساعد على إنجاز العديد من المشروعات العملاقة وتحقيق أعلى المبيعات”.

واستطرد قائلا: “إن شركة راية للنظم تتبنى مبادرة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في كافة المجالات ،فنحن على يقين بأهمية هذا التحول في تحقيق الأهداف المرجوة مابين التقدم الاقتصادي ، تحسين مستوى الخدمات وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق عن طريق توفير بنية تحتية متطورة متمثلة في مراكز البيانات العملاقة ، وبناء المنظومات المعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الذكية المزمع إنشاؤها طبقا لخطط الدولة ، بالإضافة إلى أنظمة الشمول المالي والدفع الإلكتروني وتوفير كافة حلول الأمن السيبراني، وتخطط شركة راية لتقوية وجودها في السوق المصرية من خلال تقديم حلول متخصصة لكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع المالي وقطاع الاتصالات كما تسعى الشركة إلى توسيع تواجدها في الأسواق الخليجية والأفريقية على حد سواء”.

وتابع: “تعمل شركة راية للنظم بشكل دائم على تطوير شراكاتنا مع شركات التكنولوجيا العالمية لزيادة قدراتنا التقنية حيث تعتبر راية للنظم شريكا استراتيجيا لكبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها شركات ” سيسكو ، إتش بي أوراكل ، مايكروسوفت ، بالو ألتو، في إم وير وغيرها”.