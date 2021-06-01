«راية للتجارة» توقع بروتوكول تعاون مع «Lyve» لتوفير الأجهزة الكهربائية والاستهلاكية

وقّعت شركة راية للتجارة والتوزيع، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بروتوكول تعاون مع منصّة Lyve، المتخصصة في إدارة أكبر المجمعات السكنية وتسهيل وصول الخدمات إلي السكان.

وبموجب التعاون، توفر راية للتجارة والتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية لسكان المجمعات السكنية المختلفة وتعمل على تركيبها بسرعة فائقة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، إذ تُقدِّم لأول مرة خدمات فئة VIP التي تتيح التوصيل والتركيب في نفس يوم الشراء عن طريق تطبيق Lyve.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إتاحة خدمات راية للتجارة ومنتجاتها في المجمعات السكنية بالساحل الشمالي، تمهيدًا للتوسّع في مجمعات سكنية أخرى مشمولة بخدمات Lyve في القاهرة والجيزة.

و أعرب باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، عن سعادته بالثقة التي منحتها منصة Lyve لراية للتجارة ومنتجاتها، وأكّد على أن راية للتجارة والتوزيع، بتاريخها الطويل وخبراتها الواسعة، تستطيع توفير كافة احتياجات سكان المجمعات السكنية من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية من خلال منصة التسوق الإلكتروني على تطبيق Lyve.

وصرّح كريم أكرم، الرئيس التنفيذي لشركة Lyve، قائلًا: “نحن سعداء بشراكتنا مع راية للتجارةوالتوزيع، إذ يضيف هذا التعاون قيمة كبيرة لمستخدمي منصتنا. فهناك أكثر من 4000 أسرة تنتقل إلى منازلها الجديدة كل عام، ونحن نعمل على تلبية احتياجاتها المختلفة في المجمعات السكنية الجديدة. ومن خلال تطبيق Lyve، نتيح لمستخدمينا الوصول بسهولة إلى أفضل مقدّمي الخدمات ونقدّم لهم أفضل الصفقات التي تمكنهم من الانتقال إلى منازلهم الجديدة بشكل أسرع وأسهل. ونرى راية للتجارة والتوزيع شريكًا رائعًا، لا سيما في فئة الأجهزة المنزلية، حيث تتمتع بالخبرة الواسعة وتنوُّع منتجاتها، والأهم من ذلك هو خدماتها المثالية للعملاء ودعم ما بعد البيع”.

يذكر أن راية للتجارة والتوزيع هي شركة رائدة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر منذ عام 1998، وتعمل على توزيع مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية والاستهلاكية وصيانتها. وتتمتع بشبكة واسعة من الموزعين تضم أكثر من 8500 تاجر لدى مختلف العلامات التجارية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 110 منفذًا للبيع بالتجزئة، و48 نقطة لخدمة العملاء، و12 مركزًا لتقديم خدمات ما بعد البيع، وتضم 150 متخصصًا يخدمون أكثر من 12000 عميل شهريًا.

وتعد منصة Lyve إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المتكاملة لسكان المجمعات السكنية منذ عام 2016. وتشمل خدماتها أكثر من 100 مجمعًا سكنيًا، بما في ذلك أكثر من 120,000 وحدة سكنية.

ويقدّم تطبيق Lyve خدمات إدارة المجمعات، وتسهيل وصول سكانها إلى المرافق، وتيسير عمليات الدفع الإلكتروني مقابل الخدمات، وتوفير عروض سعرية خاصة للمستخدمين، فضلاً عن منصة التسوق الإلكتروني عبر التطبيق