«راية للتجارة» تدرس خفض سعر الفائدة على التقسيط بنهاية الأسبوع

علمت “المال” أن شركة “راية” للتجارة والتوزيع المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، بصدد خفض الفائدة على منتجات التقسيط من أجهزة هواتف محمولة وإلكترونيات قبل نهاية الأسبوع الجاري .

وقالت مصادر مطلعة لـ”المال” إن الشركة تدرس حاليا نسبة الخفض المزمعة على خلفية قرار البنك المركزي المصري أمس الإثنين، إجراء خفض استثنائي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن قرار خفض الفائدة إيجابي ويعد خطوة جيدة نحو دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة .

وتعمل شركة راية للتجارة فى 4 قطاعات، هى: التوزيع والمعارض وتمتلك 20 فرعا لبيع الأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن 15 فرعا لراية ميجا ستور عبارة عن معارض كبيرة لبيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، إضافة إلى 75 منفذا بنظام الفرنشايز لسامسونج وهواوى، وغيرها من الشركات .

أما القطاع الثالث فهو حلول تقسيط لشراء منتجات راية، من خلال تسهيلات سداد تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى خدمات الصيانة، وتستحوذ الشركة على 35% من سوق صيانة الأجهزة الإلكترونية، والهواتف المحمولة .

أما القطاع الرابع فهو التوزيع والصيانة دوليا، وتقدم الشركة خدماتها فى توزيع الأجهزة الإلكترونية والصيانة فى نيجيريا وتنزانيا.