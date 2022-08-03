راية للالكترونيات تفتتح فرعا جديدا في مدينة نصر

أعلنت شركة راية للإلكترونيات التابعة لراية للتجارة والتوزيع، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تعزيز تواجدها بمنطقة شرق القاهرة بضاحية منطقة مدينة نصر من خلال افتتاح فرعها الجديد على مساحة 700 متر بشارع مكرم عبيد.

يأتي الفرع الجديد ذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والعملاء، حيث تستهدف الشركة تعزيز تغطيتها الجغرافية، وإتاحة متاجر ذكية مجهزة على أحدث مستوى لتتيح تجربة شراء رائدة وفريدة من نوعها لعملائها وتوفّر كافة احتياجات المستهلك بالسوق المصرية من أجهزة الهاتف المحمول و الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية من مختلف العلامات التجارية الرائدة سواء العالمية أوالمحلية.

و باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع: “بينما تأتِ التوسعات الداخلية في مقدمة أولوياتنا لعام 2022، إلا أنه لا تقتصر رؤيتنا على زيادة عدد متاجرنا فقط، بل نضع ايضاً نصب أعيننا – وفي المقام الأول – هدفنا المتمثل في تقديم تجربة شراء رائدة وفريدة كما نسعي إلى تقديم أعلى مستوى للخدمات، فضلًا عن إتاحة أكبر مجموعة من أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية والمنزلية تحت مظلة واحدة بأسعار تتناسب مع مختلف الشرائح بالسوق المصرية، علاوة على ذلك اهتمامنا المتزايد بخدمات ما بعد البيع التي تتميز بها راية والتي تدعم بالتوازي توسعاتنا، ونمونا، ومكانتنا لدى المستهلك وسعينا الدائم لتطوير وتحديث تجارة التجزئة بالسوق المصرية للوصول بها إلى المستويات العالمية.

كما تسعي شركة راية دائما الي تقديم خدماتها للمستهلك بالسوق المصرية فإن الشركة تولي اهتماماً كبيرا بخدمة التمويل الاستهلاكي التي نقدمها لعملاءنا في شكل شراء جميع احتياجاتهم من أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية والمنزلية بنظم تقسيط متنوعة وطويلة المدي وبأسعار تنافسية تتيح للعملاء الحصول علي المنتجات في زيارة واحدة لفرع راية وفي أقل من 15 دقيقة..

وأشار أن شركة راية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها التوسعية لعام 2022، والتي تستهدف بها أن يتخطى عدد فروع متاجر راية 70 متجراً بنهاية عام 2022.