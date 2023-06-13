«راية للإلكترونيات» توقع اتفاقية شراكة مع «ليكسمارك للطابعات»

طارق رمضان

أعلنت شركة راية للالكترونيات عن شراكتها مع ليكسمارك، لصناعة الطابعات العالمية، الأمر الذي مكن الأخيرة من الاستحواذ علي 62% من إجمالي مبيعات الطابعات (متعددة الوظائف) في مصر خلال الربع الأول من عام 2023، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية (IDC).

وجاء ذلك بفضل الشراكة الممتدة بين ليكسمارك وراية للإلكترونيات، التي تعد الشريك الإستراتيجي الأكبر لشركة ليكسمارك في مصر، كما أنها إحدى أكبر الشركات العاملة في سوق الأجهزة الإلكترونية وحلول تكنولوجيا المعلومات على مستوى قطاع أعمال المؤسسات والشركات.

وكانت شركة راية للإلكترونيات “الشريك الرئيسي لمنتجات ليكسمارك في مصر” قد عقدت عدداً من الصفقات الإستراتيجية مع العديد من عملائها من الشركات والجهات الحكومية، لتلبية احتياجهم من أجهزة وحلول الطباعة المختلفة التي تقدمها شركة ليكسمارك.

أعرب باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لراية للإلكترونيات، عن اعتزازه بالشراكة مع ليكسمارك العالمية في مجال أجهزة ومستلزمات وحلول الطباعة، قائلاً: “لطالما كانت شركة راية شريكاً فعالاً ويعتمد عليه أبرز المؤسسات الحكومية والخاصة – إذ تمتلك الحصة الأكبر من سوق حلول وخدمات الأجهزة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات الموجهة إلى الأعمال والمؤسسات وتنفرد بتقديم أكبر حزمة من الخدمات والحلول لعملائها- وما كان ذلك ليتحقق دون قائمة من الشركاء الذين يشاركوننا هدف التميز وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات على أعلى مستوى، ومن أهم هؤلاء الشركاء شركة ليكسمارك”.

وأضاف: “نفخر بكوننا الشريك الإستراتيجي الرئيسي لشركة ليكسمارك في مصر – إذ تعد هذه الشراكة ركناً جوهرياً في ريادتنا بمجال تقديم حلول الطباعة المتنوعة التي من شأنها ترشيد الاستهلاك بشكل علمي وفعال. وقد قدّمت راية خدمات البيع وما بعد البيع الخاصة بمنتجات وحلول ليكسمارك لقائمة طويلة من العملاء – إذ تضم محفظة عملائنا أكثر من 500 عميلاً من الشركات التجارية الرائدة، الوزارات والهيئات الحكومية والسيادية، البنوك، المؤسسات التعليمية والثقافية، قطاعات الطاقة، المؤسسات السياحية والمجمعات السكنية الجديدة، وغيرها”.

وصرّح سنان إيمون، الرئيس التنفيذي لشركة ليكسمارك الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، قائلاً: “إننا سعداء بشراكتنا مع راية للإلكترونيات، حيث يضيف هذا التعاون قيمة كبيرة لمستخدمي منتجاتنا وخدماتنا، في إطار تعزيز تركيزنا على سوق الشركات والمؤسسات في مصر – من خلال إطلاق خطة جديدة لتزويد الشركات والمؤسسات بحلول ومنتجات مبتكرة تساعدهم في تحقيق أفضل مستويات تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية. ندرك تمام الإدراك أن الشركات تحتاج إلى حلول متكاملة لتحقيق نجاح أعمالها، ومن خلال خبرتنا في مجال التكنولوجيا والطباعة، نسعى دائما لتقديم الحلول التي يحتاجون إليها”.

وأضاف: “لدى شركة ليكسمارك خبرة طويلة في مجال تقديم منتجات وحلول الطباعة للشركات والمؤسسات حول العالم، وتسعى الشركة إلى بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء وتقديم خدمات ما بعد البيع الفائقة. وسيكون لشركة ليكسمارك دور حيوي في إدخال المزيد من التقنيات الحديثة في سوق الأعمال في مصر بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين وعلى رأسهم شركة راية، بالإضافة إلى تحسين خدمات الطباعة التعاقدية (Contractual Print Services)، التي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات على تحسين كفاءة إدارة الطباعة لتحقيق أعلى معدلات التوفير والإنتاجية”.

وتابع “تأتي احتفالية ليكسمارك في إطار جهودها المستمرة لتقديم الحلول الفعالة والمبتكرة لعملائها في جميع أنحاء العالم، وتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية”.