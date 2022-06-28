«راية للإلكترونيات» تفتتح فرعا جديدا لتجارة الأجهزة المنزلية بمنطقة حدائق القبة

أعلنت شركة راية للإلكترونيات، التابعة لراية للتجارة والتوزيع، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، افتتاح المرحلة الأولى من أكبر فروعها ضمن سلسلة متاجر “راية ستورز”، وذلك بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، ليبلغ عدد فروع راية ستورز 61 متجرًا.

وتبلغ المساحة الإجمالية للفرع الجديد 4500 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المرحلة الأولى التي جرى افتتاحها 1500 متر مربع.

ويعدّ الفرع الجديد أحد المتاجر التي تعتزم الشركة افتتاحها في إطار خطتها التوسعية لعام 2022 ليتخطّى عدد أفرع ومتاجر راية ستورز 70 متجرًا بنهاية عام 2022.

وتستهدف الشركة تعزيز تغطيتها الجغرافية وتيسير الوصول إلى العملاء، وإتاحة متاجر ذكية مجهزة على أعلى مستوى للعملاء.

كما تهدف راية للتجارة إلى توفير كل احتياجات المستهلك بالسوق المصرية من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مختلف العلامات التجارية العالمية والمحلية.

علق باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي شركة راية للتجارة والتوزيع: “بينما تأتي التوسعات الداخلية في مقدمة أولوياتنا لعام 2022، لا تقتصر رؤيتنا على زيادة عدد متاجرنا فحسب، بل نضع أيضًا نصب أعيننا، وفي المقام الأول، هدفنا المتمثل في تعزيز تجربة العملاء وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، فضلًا عن إتاحة أكبر مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية تحت مظلة واحدة بأسعار تُناسب مختلف الشرائح بالسوق المصري، وذلك علاوة على اهتمامنا المتزايد بخدمات ما بعد البيع التي تتميز بها راية والتي تدعم بالتوازي توسعاتنا، ونمونا، ومكانتنا لدى المستهلك، وسعينا الدائم لتطوير تجارة التجزئة بالسوق المصري والوصول بها إلى أفضل المعايير العالمية”.

وأضاف مجاهد: “فضلًا عن افتتاح فروع مجهزة على أعلى مستوى، ثمة أركان أخرى لإستراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز تجربة العملاء والارتقاء بمعايير الخدمة؛ إذ نُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومات نقاط البيع الإلكترونية؛ وبرامج ولاء العملاء، وأنظمة قنوات البيع الموحدة Omni-Channels- التي من شأنها إتاحة منظومة مُحكمة تُسهل على العملاء الحصول على المنتجات والخدمات من كافة قنوات البيع التابعة لشركة راية بنفس الكفاءة ودون قيود”.

وتابع: “لدينا أيضًا منصتانا الرقميتان المتكاملتان؛ وهما الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف المحمولة “راية شوب Rayashop.com”- واللذان يعدّان من أقوى منصات خدمات البيع الإلكتروني بمصر، ويضمّان عددًا هائلًا من المنتجات المتنوعة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين بالسوق المصرية”.

يشار إلى أن شركة راية‌ للإلكترونيات تدير 235 ‌متجرًا‌ ‌بجميع أنحاء‌ ‌الجمهورية؛‌ ‌منها 61 ‌متجر‌ ‌تجزئة‌ ضمن سلسة راية ستورز وراية ميجا ستورز،‌

و‌15‌ ‌منفذ‌ ‌بيع‌ ‌رسميًّا ‌لشركة‌ ‌سامسونج، وثلاثة متاجر تابعة لسلسلة i2،‌ وثلاثة منافذ بيع ‌رسمية لشركة‌ ‌هواوي، ‌بالإضافة‌ ‌إلى‌ 125 منفذًا تابعًا‌ ‌لشركة‌ ‌اتصالات.