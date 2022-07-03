«راية للإلكترونيات» تدرس التعاقد مع عارضين للسلع المكملة للأجهزة المنزلية

تدرس شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، التعاقد مع مجموعة من العارضين للسلع المكملة للأجهزة المنزلية ومنها الأثاث ضمن خطتها لتقديم حزمة خدمات متكاملة للعملاء داخل فروعها على مستوى الجمهورية.

وقال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذى لراية للتجارة، إن شركته تبحث عن استئجار مساحات واسعة للفروع خلال المرحلة المقبلة وتخصيص جزء منها للعارضين للسلع المكلمة لعملها الأساسى كموزع لأكثر من علامة تجارية فى قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

وأوضح لـ«المال» على هامش افتتاح راية للإلكترونيات أحدث فروعها الثلاثاء الماضى فى حدائق القبة أن شركته تستهدف من تلك الخطوة إتاحة جميع المنتجات التى يحتاجها العملاء بأسعار مناسبة تتلاءم مع جميع الشرائح السعرية وسط ما تشهده الأسواق من اضطرابات اقتصادية وتعزيز مبدأ الولاء لديهم، مؤكدا أن «راية للتجارة» لم تستقر بعد على آليات تنفيذ الفكرة وأماكن الفروع التى سيتم تجهيزها مسبقا لذلك.

على صعيد آخر، ألمح «مجاهد» إلى أن تعافى مبيعات سوق المحمول فى مصر مرهون بتوجهات الدولة نحو دعم خطط الشركات بشأن التصنيع المحلى، مشيرا إلى أن مبيعات أجهزة الهواتف تستحوذ على %50 من سوق الإلكترونيات فى مصر.

يشار إلى أن شركة راية للإلكترونيات تدير 235 متجرًا فى جميع أنحاء الجمهورية؛ منها 61 متجر تجزئة ضمن سلسة «راية ستورز» و«راية ميجا ستورز» و15 منفذ بيع رسميًّا لشركة «سامسونج» وثلاثة متاجر تابعة لسلسلة «i2» وثلاثة منافذ بيع رسمية لشركة «هواوى»، بالإضافة إلى 125 منفذًا تابعًا لشركة «اتصالات».