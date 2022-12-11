«راية للإكترونيات» تفتتح فرعا جديدا بدمنهور.. ورئيس الشركة: نستهدف 10 أخرى العام المقبل

أعلنت شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن افتتاح فرعها الجديد من سلسلة متاجر راية ستورز بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة على مساحة 700 متر مربع، بمنطقة أرض الميرى بالقرب من شارع أحمد عرابي.



ويبلغ بذلك عدد متاجر راية ستورز 64 متجراً، يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التوسعية لراية للإلكترونيات، التي تهدف إلى خدمة قطاع أكبر من محافظات الجمهورية خلال عام 2023.

وترتكز متاجر راية ستورز حالياً بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وطنطا، والبحيرة، والغردقة، و بني سويف، والمنصورة، والمنوفية.

وتستهدف الشركة تعزيز تغطيتها الجغرافية وتيسير الوصول إلى العملاء، وإتاحة متاجر ذكية مجهزة تحقق تجربة عملاء مختلفة بأنحاء الجمهورية.



إضافة إلى تطوير خدمات راية الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق التسوق “راية شوب” التي تخدم المستخدمين بأنحاء الجمهورية عبر الإنترنت ومن خلال خدمات التوصيل.

وعلق باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، الشركة الأم لراية للإلكترونيات قائلاً: “نضع التوسعات بالمحافظات على رأس أولوياتنا، فمن موقع راية ثمة مسؤولية على عاتقنا تتمثل في تطوير تجربة تسوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في محافظات الجمهورية بإتاحة جميع احتياجات المستهلكين من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مختلف العلامات التجارية العالمية والمحلية بأسعار تنفافسية، علاوة على خدمات ما بعد البيع.

وأضاف مجاهد: “نستهدف مزيداً من التوسعات بالمحافظات خلال عام 2023، وخلال الأعوام المقبلة ونتوقع نشر فروعنا في عشر محافظات جديدة خلال عام 2023 بخلاف توسعاتنا في القاهرة”.



من جانبه قال هيثم ثروت، مدير عام شركة راية للإلكترونيات، إن راية تعمل على تعزيز الأداء على مستوى عدد من المحاور بالتوازي مع التوسعات الجغرافية، ومن أبرزها تحسين تجربة التسوق في المتاجر وعبر الإنترنت، فضلاً عن التحسين المطرد لبرامج ولاء العملاء، وأنظمة قنوات البيع الموحدة Omni-Channels التي من شأنها إتاحة منظومة مُحكمة تُسهل على العملاء الحصول على الخدمات من كافة قنوات البيع التابعة لمعارض شركة راية بنفس الكفاءة ودون التقيّد بالتوجه لأفرع بعينها من أجل الحصول على المنتجات أو خدمات ما بعد البيع.

وأوضح: على الحضور الجغرافي، فقد أطلقت منصة التسوق الإلكتروني في ثوبها الجديد بالكامل، والتي تتيح تجربة تسوّق رائدة من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية المتاح لنظامي التشغيل أندرويد (Android) وآي أو إس (IOS). وتأتي المنصة الجديدة على رأس أولويات الشركة في الفترة الحالية والمستقبلية؛ إذ تهدف في المقام الأول إلى تقديم أسرع وأيسر تجربة تسوق وأفضل تجربة خدمة لعملاء راية، حسبما أفاد المدير العام.



ولفت ثروت إلى أن خطط راية الاستراتيجية تهدف إلى إسراع وتيرة التحول الرقمي ورفع مستوى سوق الإلكترونيات لمواكبة المعايير العصرية، وإتاحة جميع المنتجات والخدمات ذات الصلة بجودة عالية، وخدمة عملاء تضمن رضاء العميل.



وتابع: خدمات ما بعد البيع تأتي كذلك على رأس أولويات استراتيجية راية، بوصفها إحدى ركائز ضمان رضاء العملاء، وتبدأ تلك الخدمات من بطاقة ضمان راية، مرورًا بخدمات راية Smart Care التي تقدم على أعلى مستوى من خلال فريق ضخم من الخبراء التقنيين، وصولًا إلى التواصل الدائم مع العملاء والاستماع إلى تعليقاتهم التي تساعد الشركة على تطوير خدماتها.