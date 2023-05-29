«راية لخدمات مراكز الاتصالات»: 580% نموا فى الأرباح خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

واظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 580%، لتصل إلي 45 مليون جنيه، مقابل 6.61 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وحققت راية لخدمات الاتصالات نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 76%، خلال 3 أشهر ، لتصل إلي 443.98 مليون جنيه، مقابل 252.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة راية لخدمات الإتصالات، نمو صافي الأرباح بنحو 1165.8%، لتسجل 24.69 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023 ، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.95 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.