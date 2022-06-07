راية لخدمات مراكز الاتصالات : لدينا شركة أخرى تعمل فى الإمارات منذ عام 2015

قالت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات إن لديها شركة أخرى مؤسسة فى دولة الإمارات منذ عام 2015 ستعمل جنبا إلى جنب مع الشركة الجديدة المزمع تأسيسها تحت اسم “رايا جلف كستمرز اكسبيرنس ”.

وأشارت راية لخدمات مراكز الاتصالات فى إفصاح مكمل مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إلى أن الشركة الجديدة ستعمل وفق ترخيص تجارى عام يخضع لهيئة التنمية الاقتصادية فى الإمارات، بينما تعمل الشركة القائمة “راية كونتكت سنتر جالف” بنظام المناطق الحرة.

ونوهت الشركة إلى أن الترخيص التجارى العام الذى سيمنح لشركة راية جلف كستمرز الجديدة سيمكنها من أداء نشاطها فى عموم دولة الإمارات وليس إمارة دبى فحسب.

ووافق مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات بجلسته المنعقدة 5 يونيو الجارى على تأسيس شركة جديدة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم “رايا جلف كستمرز اكسبيرنس ” ذ.م.م.

وقالت الشركة فى في إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس إدراتها أبدى موافقة بالإجماع على تأسيس هذه الشركة على أن تكون صفتها القانونية شركة ذات مسئولية محدودة.

وفوضت الشركة حسام محمد لطفي عبد الله ممثلا عنها للتوقيع على المستندات اللازمة واستيفاء الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة بإمارة دبى وأخذ موافقات الجهات المختصة فى الإمارات.

وتعتبر راية لخدمات مراكز الاتصالات إحدى الشركات التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارت المالية التى تستحوذ على 55.1% من الأسهم وفقا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل ملكيتها فى 19 إبريل الماضى.

راية لخدمات مراكز الاتصالات استحوذت على شركة بحرينية بقيمة 14.2 مليون دولار سبتمبر 2021

رجل الأعمال، مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية

واستحوذت راية لمراكز الاتصالات فى سبتمبر الماضى 85% من أسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء “GULF CX ،بقيمة إجمالية تقترب من 15 مليون دولار.

واعتمد مجلس إدارة الشركة فى 8 يوليو الماضى دراسة قيمة عادلة لأسهم الشركةالبحرينية (محل استحواذ) أعدتها سوليد كابيتال للاستشارات المالية.

وقدرت سوليد كابيتال القيمة العادلة لكامل أسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء (395 ألف سهم) بنحو 5.93 مليون دينار بحرينى بما يعادل 15.7 مليون دولار بمتوسط سعر 15.04 دينار بحرينى للسهم.

وقام بنك الاستثمار «المجموعة المالية هيرميس» بدور المستشار المالى للصفقة، بينما تولى مكتب التميمى وشركاه مهمة المستشار القانونى للصفقة التى جرى تمويلها بشكل ذاتى بالكامل.

وتتوقع راية الاستفادة من فروع شركة «GULF CX» بالسعودية والإمارات، لتنفيذ خطتها التوسعية فى الأسواق الخليجية، وخاصة فى السوق السعودية.

وتمتلك راية لخدمات مراكز الاتصالات نحو 8500 مقعد كول سنتر، بعدد موظفين بلغ نحو 7000، كما تمتلك عشرة مراكز، منها ثمانية في مصر ومركزًا فى دبى وآخر فى بولندا.

راية تقفز بإيراداتها إلى 789 مليون جنيه في عام 2021

أحمد رفقي رئيس شركة راية لمراكز الاتصالات

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 789.2 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بإيرادت بلغت 733.2 مليون جنيه خلال عام 2020.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (10 مارس الماضى) تراجع صافي أرباحها إلى 23.7 مليون جنيه، خلال عام 2021، مقارنة بصافي ربح قدره 36.4 مليون جنيه خلال 2020.

كما أظهرت القوائم المجمعة، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 521 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 493 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع أرباحها 27 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 85 مليون جنيه خلال عام 2020.

وتراجع نصيب السهم الأساسي من الأرباح إلى 0.1 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.15 جنيه خلال العام السابق 2020.

كما أظهرت نتائج أعمال أحدث تضاعف صافى أرباح الشركة بنسبة 223% خلال الربع الأول المنتهى 31 مارس الماضى 2022 لتسجل 6.6 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 2 مليون جنيه فقط خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

فيما ارتفعت الإيرادات إلى 252.1 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بإيرادت بلغت 182.8 مليون جنيه خلال عام 2021 ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية 15 مايو الماضى.

وبلغت نسبة النمو فى إيرادات الربع حوالى 38% ، وذلك بدفع نمو إيرادات خدمات التعهيد للغير بنسبة 32% إلى 90.1 مليون جنيه بنهاية مارس إضافة إلى نمو إيرادات خدمات تعهيد الموارد البشرية واستضافة مراكز الاتصال بنسبة 65.4% و12.1% على التوالى.