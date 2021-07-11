«راية لخدمات مراكز الاتصالات» تستحوذ على 85% من «GULF CX» البحرينية

كشفت مصادر مطلعة لـ «المال» أن شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات – التابعة لمجموعة راية القابضة- بصدد الاستحواذ على 85% من أسهم شركة «الخليج لخبرات العملاء « GULF CX» البحرينية والمتخصصة فى نشاط خدمات مراكز الاتصالات، بقيمة تلامس 12 مليون دولار (ما يعادل 187 مليون جنيه).

وأضافت أن «راية» تعتزم تمويل الصفقة عبر الموارد الذاتية بنسبة %50 وعبر الاقتراض البنكى بنفس النسبة، لافتة إلى أن الطرفين سيوقعان عقود الاستحواذ النهائية خلال أيام قليلة، عقب إتمام المفاوضات بنجاح، والاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يُذكر أن «راية» أعلنت فى إفصاح رسمى لإدارة البورصة فى مايو الماضى عن قبول « GULF CX» التى تعمل فى مجال خدمات مراكز الاتصالات، العرض الملزم المقدم منها للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100 % من رأسمال الشركة المستهدفة، وأضافت أن تقييم الشركة محل الاستحواذ بلغ نحو 14.2 مليون دولار.

«هيرميس» المستشار المالى للصفقة و«التميمى» يتولى المهام القانونية

وأشارت المصادر إلى أن بنك الاستثمار «المجموعة المالية هيرميس» لعب دور المستشار المالى للصفقة، فيما تولى مكتب «التميمى» مهمة الاستشارات القانونية للطرف المشترى «راية».

وأوضحت أن شركة «GULF CX» تمتلك فروعا فى كل من السعودية والإمارات، الأمر الذى سيخدم خطة «راية» التوسعية التى تستهدف التواجد فى الأسواق الخليجية وعلى رأسها السوق السعودية.

وتابعت إن السوق الخليجية تتميز بوفرة العملاء الدوليين، وكبر حجمها خاصة السوق السعودية، إذ تعد الأكبر فى منطقة الخليج العربى.

ولفتت إلى أن شركة «راية» باتت تمتلك نحو 8500 مقعد كول سنتر، بعدد موظفين بلغ نحو 7000 كما تمتلك 10 مراكز منها 8 فى مصر ومركزًا فى دبى وآخر فى بولندا.

مصادر: الشركة تمتلك 200 مليون جنيه سيولة نقدية بحجم ديون شبه منعدم

وأكدت أن «راية» تتبع إستراتيجية الاستحواذ على كيانات قائمة بهدف تسريع وتيرة معدلات النمو فى تلك الشركات، بدلًا من تأسيس شركات جديدة، الأمر الذى سيتيح للشركة استغلال السيولة النقدية المتاحة التى تقدر بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى قوة مركزها المالى فى ظل تسجيلها لحجم ديون شبه منعدم تقريبًا .

وتُعد شركة « GULF CX» من أكبر الشركات العاملة فى مجال خدمات مراكز الاتصالات، إذ فازت بـ «لقب أفضل مزود لخدمات المساندة على مستوى الشرق الأوسط فى عام 2018»، وتقدم خدماتها فى 10 دول وفقًا لموقعها الإلكترونى.

وحققت «راية» خلال الربع الأول من 2021، صافى ربح بلغ 2.04 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 10.3 مليون خلال الربع المقارن من 2020.

وبلغت أرباح «راية القابضة للاستثمارات المالية» خلال الربع الأول من 2021 نحو 1.75 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 10.03 مليون خلال الربع الأول من 2020.