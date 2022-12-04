«راية» لخدمات الاتصالات توافق على زيادة قرض شركة البحرين إلى 3.5 مليون دولار

وافقت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على زيادة قرض شركة غلف كستومر إكسبيرينس البحرينية من 500 ألفا إلى 3.5 مليون دولار مع مد فترات السداد.

وقالت راية لخدمات مراكز الاتصالات في إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة فترة سداد القرض من سنة إلى سنتين من تاريخ المنح على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين لاقراره.

كانت الجمعية العامة لمساهمي الشركة قد أقرت الموافقة في (18 أبريل 2022) على منح الشركة البحرينية المستحوذ عليها منذ عام، قرضًا بقيمة 500 ألف دولار بفترة سداد عام واحد.

ودعا مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في 27 ديسمبر الجارى للنظر في تعديل القرار السابق وزيادة قرض الشركة وفترة السداد.

راية لخدمات الاتصالات استحوذت على شركة البحرين بقيمة 14.2 مليون دولار سبتمبر 2021

رجل الأعمال، مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية

واستحوذت راية لمراكز الاتصالات فى سبتمبر 2021 85% من أسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء “GULF CX ، بقيمة إجمالية تقترب من 15 مليون دولار.

واعتمد مجلس إدارة الشركة فى 8 يوليو الماضى دراسة قيمة عادلة لأسهم الشركةالبحرينية (محل استحواذ) أعدتها سوليد كابيتال للاستشارات المالية.

وقدرت سوليد كابيتال القيمة العادلة لكامل أسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء (395 ألف سهم) بنحو 5.93 مليون دينار بحرينى بما يعادل 15.7 مليون دولار بمتوسط سعر 15.04 دينار بحرينى للسهم.

وقام بنك الاستثمار «المجموعة المالية هيرميس» بدور المستشار المالى للصفقة، بينما تولى مكتب التميمى وشركاه مهمة المستشار القانونى للصفقة التى جرى تمويلها بشكل ذاتى بالكامل.

وتتوقع راية الاستفادة من فروع شركة «GULF CX» بالسعودية والإمارات، لتنفيذ خطتها التوسعية فى الأسواق الخليجية، وخاصة فى السوق السعودية.

وتمتلك راية لخدمات مراكز الاتصالات نحو 8500 مقعد كول سنتر، بعدد موظفين بلغ نحو 7000، كما تمتلك عشرة مراكز، منها ثمانية في مصر ومركزًا فى دبى وآخر فى بولندا.

تأسيس شركة جديدة في إمارة دبي تحت اسم رايا جلف كستمرز اكسبيرنيس

أحمد رفقي الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات

ووافق مجلس إدارة راية لخدمات الاتصالات في 5 يونيو الماضى على تأسيس شركة جديدة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم “رايا جلف كستمرز اكسبيرنس ” ذ.م.م.

وقالت الشركة فى في إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس إدراتها أبدى موافقة بالإجماع على تأسيس هذه الشركة على أن تكون صفتها القانونية شركة ذات مسئولية محدودة.

وفوضت الشركة حسام محمد لطفي عبد الله ممثلا عنها للتوقيع على المستندات اللازمة واستيفاء الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة بإمارة دبى وأخذ موافقات الجهات المختصة فى الإمارات.

وتعتبر راية لخدمات مراكز الاتصالات إحدى الشركات التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارت المالية التى تستحوذ على 55.1% من الأسهم وفقا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل ملكيتها فى 19 إبريل الماضى.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 789.2 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بإيرادت بلغت 733.2 مليون جنيه خلال عام 2020.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (10 مارس الماضى) تراجع صافي أرباحها إلى 23.7 مليون جنيه، خلال عام 2021، مقارنة بصافي ربح قدره 36.4 مليون جنيه خلال 2020.

كما أظهرت القوائم المجمعة، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 521 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 493 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع أرباحها 27 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 85 مليون جنيه خلال عام 2020.

وتراجع نصيب السهم الأساسي من الأرباح إلى 0.1 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.15 جنيه خلال العام السابق 2020.