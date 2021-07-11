بورصة وشركات

راية لخدمات الاتصالات تعتمد القيمة العادلة لشركة بحرينية بقيمة 15.7 مليون دولار

راية لخدمات مراكز الاتصالات تفصح عن آخر تطورات الاستحواذ على شركة بحرينية
رجب عزالدين 1:50 م, الأحد, 11 يوليو 21 1:50 م, الأحد, 11 يوليو 21

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اعتمد مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، دراسة القيمة العادلة لسهم شركة بحرينية (محل استحواذ) بقيمة إجمالية قدرها 15.7 مليون دولار.

وقالت راية لخدمات الإتصالات فى إفصاح للبورصة الأحد، إن مجلس الإدارة ناقش القيمة العادلة لسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء “GULF CX” والمعدة من قبل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، بجلسته المنعقدة الخميس الماضى( 8 يوليو).

وفوضت الشركة كلا من مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة، وأحمد رفقى العضو المنتدب، فى التوقيع على العقود النهائية لعملية الاستحواذ وما يلزمها من مستندات ( مجتمعين ومنفردين).

وقدرت سوليد كابيتال القيمة العادلة لكامل أسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء (395 ألف سهم) بنحو 5.93 مليون دينار بحرينى بما يعادل 15.7 مليون دولار بمتوسط سعر 15.04 دينار بحرينى للسهم.

ويستهدف عرض استحواذ راية شراء 85% من الشركة البحرينية تعادل 335.8 ألف سهم تقريبا، بقيمة إجمالية قدرها 14.2 مليون دولار.

مصادر: راية ستمول الصفقة ذاتيا وعبر قرض بنكي

المجموعة المالية هيرميس
المجموعة المالية هيرميس

وقالت مصادر قريبة للمال إن شركة راية ستمول هذه الصفقة من خلال الموارد المالية الذاتية بنسبة 50%، بينما سيجرى تمويل النصف الآخر من خلال قرض بنكى.

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ويقوم بنك الاستثمار «المجموعة المالية هيرميس» بدور المستشار المالى للصفقة، بينما يتولى مكتب التميمى وشركاوه مهمة المستشار القانونى للصفقة.

وتتوقع راية الاستفادة من فروع شركة «GULF CX» بالسعودية والإمارات، لتنفيذ خطتها التوسعية فى الأسواق الخليجية ،وخاصة فى السوق السعودي.

وتمتلك راية لخدمات مراكز الاتصالات نحو 8500 مقعد كول سنتر، بعدد موظفين بلغ نحو 7000 ، كما تمتلك عشرة مراكز، منها ثمانية فى مصر ومركزًا فى دبى وآخر فى بولندا.

وبدأ التفاوض بين راية و الشركة البحرينية منذ 28 أبريل الماضى، وتوصلت راية فى 19 مايو الماضى إلى اتفاق مبدئى للاستحواذ على جميع أسهم الشركة أو حصة حاكمة لم يحدد نسبتها آنذاك.

راية القابضة تمتلك 55.1% من أسهم مراكز الاتصالات

راية القابضة للاستثمارات
راية القابضة للاستثمارات

وتعتبر راية لخدمات مراكز الاتصالات إحدى الشركات التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارت المالية التى تستحوذ على 55.1% من الأسهم وفقا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل ملكيتها فى 18 أبريل الماضى.

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وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 2 مليون جنيه تقريبا خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى أرباح قدرها 10.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 182.8 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بإيرادات بلغت 194 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقا للقوائم المالية المجمعة.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 36.5 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى ربح 114.5 مليون جنيه خلال عام 2019.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 733.8 مليون جنيه خلال عام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 815.6 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وأفصحت مجموعة راية القابضة فى 4 مايو الماضى، عن توقيع عقد بيع شركتها التابعة “بريق لتقنيات الصناعات المتطورة”، إلى شركة انترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة بقيمة إجمالية قدرها 490.7 مليون جنيه.

كما وافقت المجموعة فى 20 أبريل الماضى على بيع حصتها فى شركة أسطول المتخصصة فى النقل البرى إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 266.5 مليون جنيه.

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تأسست راية القابضة عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

وتضم راية، عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات. كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة ، وعائلة الطويل ، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، وآخرين وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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