«راية لخدمات الاتصالات» تسجل إيرادات بقيمة 561 مليون جنيه فى تسعة أشهر

راية لخدمات الاتصالات تفصح عن نتائج أعمالها خلال تسعة الأشهر الأولى من العام.

أظهر أحدث نتائج أعمال لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، تراجع إيراداتها بشكل طفيف إلى 561.3 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بإيرادت بلغت 565.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج راية لخدمات الاتصالات، المرسلة للبورصة، الاثنين، تراجع صافى أرباحها إلى 20 مليون جنيه، خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بنحو 28.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 366.6 مليون جنيه، خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 358.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضى.

بينما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع أرباحها 7.7 مليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 46.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من 2020.

وتراجع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.08 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.11 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تراجع صافى أرباحها إلى 2 مليون جنيه تقريبا خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى أرباح قدرها 10.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 182.8 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بإيرادات بلغت 194 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقا للقوائم المالية المجمعة.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 36.5 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى ربح 114.5 مليون جنيه خلال عام 2019.