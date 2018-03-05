راية لتكنولوجيا المعلومات: حققنا أعلى ربحية في 2017 بقيمة مليار جنيه

المال- خاص حققت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات أعلى ربحية خلال العام الماضي بنحو مليار جنيه بدعم من الخدمات والحلول التكنولوجية الخاصة بحلول التحول الرقمي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. قال المهندس هشام عبد الرسول العضو المنتدب للشركة؛ إن الشركة رصدت استثمارات…

المال- خاص

حققت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات أعلى ربحية خلال العام الماضي بنحو مليار جنيه بدعم من الخدمات والحلول التكنولوجية الخاصة بحلول التحول الرقمي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

قال المهندس هشام عبد الرسول العضو المنتدب للشركة؛ إن الشركة رصدت استثمارات في الحلول المتعلقة بالشمول المالي تقدر بنحو 35 مليون جنيه خلال 2017.

أضاف أن أبرز القطاعات التي تعمل الشركة بها خلال الفترة الحالية تتمثل في القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والقطاع التجاري الشامل ل “شركات البترول و الفنادق والمصانع”.

وأشار إلى عودة العمل مع القطاع الحكومي تدريجيا منذ 2017؛ حيث تم الانتهاء من أكبر داتا سنتر للبنك الأهلي العام الماضي بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

في سياق متصل؛ كشف محمد أبو بكر رئيس قطاع التطوير بالشركة عن خطة التوسع في أفريقيا والشرق الأوسط وخاصة دول حوض النيل خلال 2018.