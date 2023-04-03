«راية لتكنولوجيا المعلومات» تستعرض مشروعاتها محليا وإقليميا

قال هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته تتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دول السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين على وجه التحديد، فضلاً عن أعمالها القائمة بمنطقة الشرق الأوسط وداخل مصر لدعم القطاعات المختلفة لا سيما قطاعات الخدمات اللوجستية، والنقل، والمقاولات، وإدارة العملاء، والتصنيع، وبمجال أتمتة المنظمات الإدارية، والقطاع المصرفي، وقطاع الضيافة وغيرهم، وذلك من خلال حلول راية المستقلة والقائمة على تطبيقات أوراكل السحابية”.

وأوضح عبد الرسول فى بيان اليوم الاثنين أن من بين أبرز أعمال راية للخدمات الدولية القائمة حالياً لدعم الحكومات في خطط التحول الرقمي: المشروع المتكامل لأتمتة القطاعين المالي واللوجستي، وقطاع الموارد البشرية لصالح حكومة عجمان بالإمارات العربية، ومشروع حلول الإدارة الكاملة بهيئة المدن الصناعية بالسعودية. ومحلياً، نعمل بكفاءة لتعزيز جهود التحول الرقمي للقطاع الحكومي المصري من خلال تعاقدات طويلة المدى مع وزارة الاتصالات المصرية لدعم مختلف الهيئات الحيوية؛ ومن بنيها الشهر العقاري المصري، والرقابة الإدارية، والتأمين الصحي.

كما تمكنت الشركة من تطوير حزمة من الأنظمة القائمة على حلول أوراكل السحابية؛ مما أهلها لكسب ثقة قطاعات التطوير العقاري والمقاولات؛ وتعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية؛ بالتعاون مع العديد من الجهات؛ من بينها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وشركة دايموند للتطوير العقاري بدولة الإمارات، وشركتي عمار وكنان بالسعودية، وإعمار وأوراسكوم بمصر.

وعلى مستوى قطاع الخدمات اللوجستية، تستخدم راية للخدمات الدولية أحدث التطبيقات اللوجستية لدعم كبار مقدمي الخدمات اللوجستية؛ مثل شركة القبيصي، أبرز وكلاء شركة فايزر العالمية، وشركة مساندة، أبرز وكلاء مارس بالسعودية، والسويدي إلكتريك بمصر، وغيرهم.

ومصرفياً، تتوسع راية بخطى سريعة في الكويت، وتقدم حالياً الحلول البنكية المتكاملة لبنكي بوبيان و وربة لتعزيز أداء المؤسستين ودعم انتشارهما الجغرافي بالخليج وأوروبا. وبقطاع التصنيع، تقدم راية أعلى مستوى من الحلول التقنية لشركائها بالسعودية، ومصر، والإمارات، والكويت؛ لصالح قائمة طويلة من الشركاء، من بينهم مجموعة أمريكانا وشركة يونيمكس للخرسانة الجاهزة بالسعودية.

بالإضافة إلى أحدث الحلول التقنية الموجهة إلى قطاع الضيافة والخدمات الفندقية من ابتكار راية، والتي تدعم من خلالها قائمة طويلة من الشركاء البارزين في المنطقة؛ والذين من بينهم فنادق شركة ساس السعودية الرائدة المتخصصة في إدارة المنتجعات والمباني الفندقية، وفنادق مكسيم التابعة لمجموعة مكسيم في مصر، ومجموعة السويدي التي اختارت راية لتطوير وتنفيذ حلولها التقنية للضيافة في مشروعها الجديد الذي يضم العديد من العلامات التجارية.

كما توطد راية حضورها من خلال شراكات استراتيجية مثمرة مع شركاء إقليميين بارزين؛ ومن بينها شركة عهد، إحدى أبرز مقدمي الحلول والتطبيقات الحكومية بالسعودية.

يشار إلى أن راية للخدمات الدولية، إحدى شركات راية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، قد فازت مؤخراً بجائزة أفضل شريك استراتيجي لتطبيقات أوراكل لأنظمة الموارد البشرية لعام 2022، كما فازت بجائزة أفضل شريك مبيعات لأنظمة أوراكل السحابية لعام 2022.