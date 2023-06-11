«راية لتكنولوجيا المعلومات» تستعرض حلولها في مؤتمر«caisec للأمن السيبراني»

أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني caisec ’23 – والتي تنعقد في القاهرة خلال الفترة من 12-13 يونيو الجاري، تحت شعار “الأمن السيبراني في النظام العالمي الجديد”.

وتأتي مشاركة راية لتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والشبكات.

وأعرب المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي يعد من أبرز فعاليات مجال الأمن السيبراني بالمنطقة، ويحرص القطاعين الحكومي والخاص في مصر على المشاركة فيه.

وقال: “ينعقد المؤتمر بينما بات الأمن المعلوماتي والسيبراني ضرورة ملحة للجميع، لا سيما مع تزايد الهجمات الإلكترونية على الدول خلال الفترة الماضية. ومن ثم، تشجع راية المؤتمر الذي يضم رواد صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل تبادل الخبرات وتعزيز الخدمات”.

من جانبه، قال أيمن الجوهري ، المدير العام و الرئيس التنفيذي سيسكو مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي: ” نسعد بمشاركة راية لتكنولوجيا المعلومات في الدورة الثانية من CAISEC 2023. إن التعاون بين رواد صناعة تكنولوجيا المعلومات تتزايد أهميته، في ظل التهديدات الإلكترونية المتزايدة على مستوى العالم. من ثم، فإن تبادل الخبرات يعزز قدرات اللاعبين الأساسيين في المجال للتصدّي لشتى جوانب التهديدات بحلول موحدة ، وبالطبع التنبؤ بها سلفاً ومنع حدوثها في المقام الأول. ونشيد بحلول كلٍ من سيسكو وشريكتها الاستراتيجية راية لتكنولوجيا المعلومات، لا سيما حل XDR الذي صممته سيسكو مؤخراً لتيسير حماية بيئات تقنية المعلومات بكفاءة وإحكام وتقدمه راية لعملائها، فإن مثل هذه الجهود من شأنها حماية مُختلف الهيئات والكيانات الحكومية والخاصة من التهديدات ومعالجتها – حال وقوعها – قبل التسبب في تأثيرات مؤذية واسعة النطاق”.

وتابع عبد الرسول، أن “مشاركة راية للنظم في مؤتمر caisec تتضمن حضوراً فعالاً للشركة في كافة الجلسات والفعاليات المنعقدة خلال أيام المؤتمر والتي تتناول العديد من الموضوعات الأمنية السيبرانية وطرح حلول ابتكارية لدعم منظومة الأمن السيبراني، وتعكس هذه المشاركة الجهود التي تبذلها راية نحو تعزيز قدرات مصر في مجال الأمن السيبراني، تحقيقًا لرؤية مصر الرقمية 2030 لخلق مجتمع رقمي آمن ومزدهر”.

أضاف عبد الرسول أن “راية لتكنولوجيا المعلومات تستعرض عدد من أبرز مشروعاتها في مجالات التحول الرقمي والتي نفذتها داخل مصر وخارجها ودور تقنيات وحلول الأمن السيبراني في حماية هذه المشروعات من أي تهديدات سواء داخلية وخارجية، كما تستعرض حلول التعافي من الكوارث في مراكز البيانات Data Center Disaster Recovery – وتعمل الحلول المقدمة من شركة راية على تقييم للثغرات الأمنية بالشبكات، والخوادم، والأنظمة، والتطبيقات باستخدام أفضل المنهجيات”.

جدير بالذكر أن راية تتعاون مع العديد من المؤسسات المصرية في تقديم تقنيات الأمن السيبراني ومركز العمليات الأمنية؛ مثل إدارة الثغرات Vulnerability management واكتشاف التحايل Fraud detection والتصيد الاحتيالي Phishing، بجانب نشر الوعي من خلال إقامة المؤتمرات لإبقاء طواقم عمل الأمن السيبراني في مصر على اطلاع دائم بالمستجدات

.يذكر أن المؤتمر يحظى بالدعم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الطيران المدني، ووزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة المالية، والمعهد القومي للتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرها من المؤسسات المهمة.