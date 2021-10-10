راية لتكنولوجيا المعلومات تزود بنك الإسكندرية بمنظومة مركز العمليات الذكية من «مايكرو فوكَس»

بدأ بنك الإسكندريةالتابع لمجموعة سان باولو الإيطالية، العمل بمنظومة مركز العمليات الذكية التي تم تصميمها وتنفيذها من قبل شركة راية لتكنولوجيا المعلومات- احدى شركات راية القابضة و الوكيل الذهبي لشركة “مايكرو فوكَس” العالمية في مصر، وذلك في إطار تبني البنك لرؤية الدولة وتوجّهاتها بشأن التحول الرقمي وأتمتة جميع الأنظمة بالتعاون مع شركة راية، بوصفها إحدى الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال.

وتقوم منظومة “مركز العمليات الذكية من “مايكرو فوكّس” Micro Focus Smart Operations Center بخدمة جميع القطاعات المؤسسية في بنك الإسكندرية، والتي تشمل 176 فرعًا في جميع محافظات الجمهورية، وبما تضمّه من عاملين يبلغ عددهم 4500 وهو ما يمكّن البنك من رفع مستوى الأداء لخدمة شبكة عملائه التي تمتد لتشمل أكثر من 1.5 مليون عميل.

وتعقيبا على هذا المشروع، أكد المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات بأن منظومة “مركز العمليات الذكية من “مايكرو فوكّس” ، التي صممها ونفّذها فريق راية من الخبراء الرواد في هذا المجال، تقدّم أنظمة الإدارة والمراقبة والمتابعة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل من أجهزة الشبكات والخوادم وقواعد البيانات والتطبيقات في بنك الإسكندرية، إضافة إلى رصد المشكلات التي تواجه أنظمة البنك، سواء التطبيقات أو أجهزة البنية التحتية.

وتابع إن هذه المنظومة تقلّل الوقت اللازم للوصول لمسببات الأعطال والمشكلات التي تواجه فريق العمل، الأمر الذي يوفر حوالي نصف الوقت اللازم لحل تلك المشكلات، علاوة على تجميع كل أنواع البيانات وتحليلها من خلال نظام Operations Bridge Manager of Managers،وهو ما يؤدي إلى تسريع تحليل الأسباب الجذرية للمشكلات بنسبة 70 %، وبالتالي زيادة إنتاجية الفريق التقني للبنك بتفرغه للابداع والتطوير عن طريق توفير الوقت وتسريع الاستجابة.

وأضاف : ” تساهم هذه المنظومة في رفع مستوى رضا عملاء البنك وهو ما يأتي في إطار حرص البنك على تدعيم البنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة لعملائه من خلال استحداث النظم الجديدة للاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل، لما له من تأثير إيجابي في عمليات القطاع المصرفي”.

جدير بالذكر أن شراكة راية لتكنولوجيا المعلومات مع “مايكرو فوكَس” العالمية تمتد لأكثر من 15 عامًا، حيث شهدت خلالها تحقيق العديد من النجاحات مع قاعدة كبيرة من العملاء في جميع القطاعات، مشيرًا إلى تمتع “مايكرو فوكَس” بأكثر من 40 عامًا من الخبرة، وتُعدّ من أبرز الشركات في هذا المجال على مستوى العالم.