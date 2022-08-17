«راية فودز»: 65% نموًا في أعمال الشركة خلال النصف الأول

أعلنت شركة راية فودز، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تسجيل نمو ملحوظ لأعمالها خلال النصف الأول من العام 2022؛إذ بلغ نمو الشركة نحو 65%، وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بـ 30% بانتهاء الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأضافت الشركة في بيان لها أن ذلك يأتي امتداداً لرحلة صعود نتائج أعمال الشركة خلال الأعوام الماضية؛ إذ تخطّت نسبة نمو المبيعات نحو 45%، بنمو في الأرباح قدره 95% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

عمر عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز

عمر عبدالعزيز: 95% نموًا في الأرباح في عام 2021

وقال عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، إن ارتفاع معدل النمو يرجع إلى مواكبة متطلبات السوق واحتياجات المستهلكين حول العالم، والامتثال لمعايير الجودة العالمية في كل مراحل الزراعة، والإنتاج، والتوزيع.

وأضاف أن الشركة حققت تلك المعدلات رغم أزمة سلاسل التوريد التي تعاني منها الأعمال على مستوى العالم. موضحًا أنها تستهدف زيادة نسبة نمو الإيرادات بنهاية عام 2022 بـ 50% مقارنة بنظيرتها في 2021.

وتصدر “راية فودز” لأسواق كبرى حول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي بلغت حصة كلا منهما على حِدة من إجمالي صادراتنا نحو 35%، وتزيد قائمة الدول عن 40 دولة.

وأكد عبد العزيز، أن الشركة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها بنسبة 25% مع اتخاذ التدابير القصوى لضمان الجودة، مشيرًا الى اضافة 3 ماكينات ليزر لخطوط الانتاج، بجانب اتاحة – لأول مرة في مصر – جهاز الفحص بالأشعة السينية (X-Ray) و ذلك لضمان جودة المنتجات داخل الصناديق بعد التخزين وقبل التوزيع مباشرة.

تستهدف زيادة نسبة المبيعات المحلية لـ 10% بنهاية 2022

وعن استراتيجية راية فودز التوسعية، قال عبد العزيز: “لا تقتصر جهودنا التوسعية على السوق العالمية فحسب، إذ يحتل السوق المحلي موقع أولوية على أجندة الشركة للأعوام المقبلة؛ وفي العام الماضي بلغت حصة السوق المحلي من المبيعات نسبة 3%، ونهدف إلى زيادة الحصة لتبلغ 10% بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى تشكيل فريق متخصص للبيع داخل السوق المحلي، عوضًا عن الاستعانة بالموزعين الخارجيين، ما أدى الى طفرة واضحة في مبيعات الشركة داخل السوق المحلي.

و تابع: في مارس الماضي – بالتعاون مع شركة هاينز العالمية- طرحنا بنجاح منتج الجديد “لذة ريدى – Lazah Ready” وهو امتداد لعلامتنا التجارية “لذة”.

ويمثل “لذة ريدى” مفهومًا جديدًا معاصرًا للطهي، حيث يوفر جميع مكونات الطهي في عبوة واحدة، جاهزة للتسخين والتناول.

وقد حظى المنتج الجديد بصدى إيجابى من العملاء، حيث أنه يبسِّط عملية الطبخ لا سيما بالنسبة لشريحة الشباب الذين يريدون حلًا سهلًا وسريعًا للطهى يوميًا.

جدير بالذكر أن راية فودز تعمل حاليًا على تنفيذ خطتها الهادفة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل مصنعها بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%.