«راية فودز» توضح حقيقة عبوة أغذية مدونة باللغة العبرية

قالت شركة راية فودز إنها كيان وطني مملوكة بالكامل لمصريين، وتعتبر إحدى كبرى الشركات المصرية والعالمية التي تعمل في مجال إنتاج وبيع الخضروات والفاكهة المجمدة، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 40 دولة حول العالم، كما أنها إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة التي تعمل في أكثر من 11 قطاعًا تجاريًا وصناعيًا، ويعمل لديها أكثر من 16000 موظف.

جاء ذلك ردا على انتشار بعض الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لعبوة أغذية منسوبة لشركة راية فودز مدون عليها باللغة العبرية.

وأكدت الشركة في بيان صحفي اليوم على أنها تتعاقد مع العديد من الموردين الوسطاء في مختلف دول العالم؛ وبدورهم -ومن خلال تعاقدات منفصلة عن راية عبر حلقة ثالثة تشمل وجهات البيع النهائية- يقومون بتوزيع منتجات الشركة حول العالم، ويتخير الوسطاء تصميم العبوات ولغة الكتابة عليها وفقاً لاتفاقات بين المورِّد الوسيط وجِهات البيع النهائية – من دون تدخل من شركة راية في تلك التعاقدات وفقًا للعرف التجاري السائد، الذي من شأنه عدم المساس بالقضايا الوطنية والعربية.

وجدير بالذكر أن الشركة قد تعاقدت -منذ فترة طويلة- مع أحد الوسطاء حول العالم -وهي شركة سويدية- لتقوم بتوزيع منتجات الشركة دون تحديد الوجهة البيعية أو التدخل في اشتراطات التعاقد، وأنها من قامت بالتعاقد بخصوص المنتجات المنتشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، نوهت بأن آخر شحنة تم بيعها للوسيط- الوسيط السويدي- كانت في مايو ٢٠٢٣.