«راية فودز» تدرس عروض مستثمرين لزيادة رأسمالها بقيمة 350 مليون جنيه

قال عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لـ «راية فودز»، إن الشركة تدرس عروض مستثمرين لزيادة رأس مالها بقيمة 350 مليون جنيه لتمويل توسعاتها خلال الموسم 2023-2024 بهدف تسجيل نمو في مبيعاتها لتصل إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالي ونحو 120 مليون دولار (3.5 مليار جنيه) بنهاية 2026.

وكشفت «راية فودز» -التابعة لـ «راية القابضة للاستثمارات المالية»- عن ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 65% إلى 300 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2022.

وأرجع عبدالعزيز سبب النمو إلى التوسعات المستمرة على مستوى العمليات والحضور الجغرافي في أكثر من 50 بلداً حول العالم في 6 قارات؛ إذ ارتفعت نسبة الصادرات لتحصد 98% من إجمالي إنتاج راية فودز في عام 2023 مقارنة بـنسبة 93% في عام 2022.

وأضاف أن «راية للحاصلات الزراعية» -التابعة لـ «راية فودز»- حققت توسعات زراعية بنحو 150 فدانا لترتفع من 300 فدان خلال موسم 2022-2023 إلى 450 فدانا خلال 2023-2024؛ مضيفًا أن منتجاتها أصبحت معتمدة لدى أكبر سلاسل المتاجر في إنجلترا، وألمانيا، وأيرلندا، والسعودية، والإمارات.

وصرَّح أحمد فتحي، رئيس القطاع المالي لشركة راية فودز، بأن “الشركة تعتمد على عدد من البنوك الرائدة لتمويل العمليات الجارية ومن بينها، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني (QNB)، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المصري.