«راية فودز» تدرس تدشين مجمع صناعى غذائى بتكلفة متوقعة 500 مليون جنيه

تدرس شركة «راية فودز» تدشين مجمع صناعى باستثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليون جنيه، على أن يضم عددًا من الأنشطة التى تعتمد على الزراعة.

كشف عمر عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى للشركة التابعة لمجموعة «راية القابضة للاستثمارات المالية»، أن الأخيرة ستسعى لتدشين المجمع على عدة مراحل خلال الأعوام المقبلة، الذى سيضم عددًا من المصانع لإنتاج المنتجات الغذائية ذات الظهير الزراعي.

وأضاف لـ«المال» أن حجم استثمارات المجمع -تكلفة مبدئية- يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه، متابعًا: أن استهداف المنتجات ذات الظهير الزراعى يعود إلى الرغبة فى استغلال قدرات الشركة الشقيقة «راية للحاصلات الزراعية» –إحدى توابع راية القابضة- وتحقيق التكامل فى الأنشطة.

ولفت إلى أن «راية فودز» قامت بتأهيل 4 مصانع محيطة بها لاستغلالها فى الإنتاج خلال فترة ذروة الموسم الزراعي، موضحًا أنها ستصل بطاقة مصنعها الحالى فى منطقة السادات لنسبة %100 بنهاية عام 2023.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة «راية فودز»، أن مصنع السادات يضم نحو 3 خطوط إنتاج بطاقة 45 ألف طن سنويًا، يتم تصدير %93 منها للخارج، لافتًا إلى أنها تسعى لزيادة حصة السوق المحلية إلى %10 خلال الفترة المقبلة.

وأشار «عبد العزيز» إلى أن «راية فودز» قامت بتصدير منتجات بقيمة 700 مليون جنيه فى 2021، وتستهدف مبيعات إجمالية بنحو مليار خلال 2023، موضحًا أنها سجلت نموًا فى حجم أعمالها خلال النصف الأول من 2022 بحوالى %65، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة %30 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وتابع أن «راية فودز» حققت نموًا لمبيعاتها بنسبة %45 وارتفاعًا فى أرباحها بـنحو %95 خلال 2021، متوقعًا نمو إيراداتها فى 2022 بحوالى %65، لافتًا إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 40 دولة حول العالم.