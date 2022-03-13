«راية» ضمن قائمة أفضل 100 شركة حول العالم في مجال التعهيد

أعلنت الرابطة الدولية لمتخصصي التعهيد IAOP العالمية إدراج شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCX)، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ضمن قائمتها (IAOP Global Outsourcing 100®) التي تضم أفضل 100 شركة مقدمة لخدمات التعهيد حول العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد إدراج راية بالقائمة نفسها في عام 2021.

ويعدّ فوز راية لخدمات مراكز الاتصالات بهذا التكريم للعام الثاني على التوالي إنجازًا حقيقيًا مُستحقًا يتوج إسهاماتها على المستوى العالمي ويُضاف إلى إنجازاتها في هذه الصناعة باعتبارها إحدى رواد خدمات التعهيد في العالم. وتشتهر منظمة (IAOP) العالمية -ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية-بعملها الدؤوب على صياغة معايير صناعة التعهيد وتعزيز ممارسات مقدمي الخدمات؛ وتعد قائمتها السنوية Global Outsourcing 100 إحدى أبرز الجوائز التي تكرِّم أفضل مقدمي خدمات التعهيد في العالم.

كما تشتهر راية لخدمات مراكز الاتصالات بكونها إحدى اللاعبين الرئيسيين في تقديم خدمات التعهيد على مستوى العالم بأكثر من 25 لغة، بينما تدير أعمالها من عشرة مواقع تمتد عبر ثلاث قارات، وتقدم خدماتها إلى مختلف أنحاء العالم.

أعربت ديبي هاميل، الرئيس التنفيذي لـمنظمة (IAOP) عن تقديرها لجهود الشركات المشاركة في قائمة التكريم ضمن مسابقة Global Outsourcing 100® لعام 2022 في ظل التحديات التي تحيط بالعالم خاصة بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأضافت أن “صناعة التعهيد أثبتت أهميتها القصوى خلال هذه الفترة ولذلك نقدّر أداء الشركات وبراعتها في تقديم الخدمات”.

وعلق أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة (RCX) قائلًا: “يسعدنا الانضمام لقائمة أفضل مقدمي خدمات التعهيد حول العالم. إنه لشرف كبير أن يقع علينا الاختيار لعامين متتاليين كي ننضم إلى هذه القائمة البارزة، فهو تكريم يعزز مكانتنا العالمية كأكبر مزود عالمي لخدمات التعهيد وتجربة العملاء. ومن جانبنا، فنحن نتعهد بمواصلة تقديم خدماتنا بأعلى جودة وكذلك تقديم أحدث الحلول التكنولوجية لمواجهة التحديات وتعزيز تجربة العملاء لا سيما في آونة الأزمات”.

وتابع: “يأتِ هذا العام مُحمّلًا بتتويج إنجازاتنا وجهودنا، حيث فازت راية لخدمات مراكز الاتصالات RCX قبل أسابيع أيضًا بالجائزة الذهبية ضمن فئة “استراتيجية التحول الرقمي” في حفل توزيع جوائز تجربة العملاء الخليجية 2022، مما يبرهن على جهودها البارزة ويصدّق على مضيها قدمًا في طريق التحول الرقمي الكامل”.

يذكر أنه تقييم الشركات التي تنضم إلى قائمة Global Outsourcing 100 يراعي أربعة أبعاد أساسية؛ وهي محفظة العملاء و مستوى رضاهم عن خدمات الشركة ، والجوائز والشهادات، وبرامج الابتكار، والمسؤولية المجتمعية للشركات (CSR). وبالفعل تتمتع راية لخدمات مراكز الاتصالات بحضور بارز على مستوى الفئات الأربعة؛

ونالت عشرات الجوائز والشهادات؛ من بينها الجائزة الذهبية لأفضل استراتيجية للتحول الرقمى فى مستهل عام ٢٠٢٢ من مؤسسة GCXAوأيضا قد حصلت مؤخرًا في ختام 2021 على خمس جوائز في الدورة السادسة عشر من مسابقة أفضل الشركات أداءً بمجال خدمات مراكز الاتصالات في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا التي نظمتها جمعية) Contact Center World – (CCW العالمية المعنية بتعزيز ممارسات خدمات مراكز الاتصالات وتحسين تجربة العملاء.

كما أطلقت برامج مبتكرة مثل تطبيق جوال خاص للموظف و برامج تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة التي تسمح لعملاء الشركات المتعاملة معها بالحصول على خدمة على درجة كبيرة من الجودة وفهم احتياجات العميل في الوقت نفسه.

وتقوم عملية التحكيم على فحص محايد على يد لجنة مستقلة من أعضاء عملاء IAOP الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في اختيار مُقدمي خدمات التعهيد، وقد ترأست لجنة تحكيم عام 2022، ديبي هاميل، الرئيس التنفيذي لـمنظمة IAOP.