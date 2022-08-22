«راية» توقع اتفاقية شراكة مع «زين» السعودية لتقديم خدمات التعهيد

أعلنت شركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات” (RAYA CX)، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها عقد شراكة استراتيجية مع شركة “زين السعودية”، لحول الاتصالات والخدمات الرقمية، تقدم بموجبها خدمات التعهيد لـ”زين السعودية” وتتولى مهمة تعزيز تجربة عملائها في المملكة.

وتم توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية في حفل حضره المهندس أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات”، والمهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة “زين السعودية”، وعدد من كبار مسؤولي الشركتين.

وتعكس هذه الشراكة إسهامات “راية لخدمات مراكز الاتصالات” في صناعة التعهيد ودعم كبرى الشركات حول العالم وحضورها البارز في منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، لا سيما أنها استحوذت العام الماضي على شركة “الخليج لتجربة العملاء” (Gulf CX) التي تأسست عام 2015، والتي تدير أعمالها من خلال ثلاثة فروع في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويتمتع فريقها بخبره واسعة في مجال التعهيد تتجاوز 30 عاماً.

وتعليقاً على التعاقد الجديد، أعرب المهندس أحمد رفقي عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة “زين السعودية”، قائلاً: “نفتخر بأن نكون شريكاً لنجاح زين السعودية، خاصة أن التعاقد الجديد يعكس حجم الثقة التي تتمتع بها راية لخدمات مراكز الاتصالات وشركتها التابعة في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، خصوصاً أننا أثبتنا جدارتنا الفائقة كشريك نجاح لكبرى الشركات حول العالم بتقديمنا خدمات التعهيد على أعلى مستوى وفق المعايير العالمية المعتمدة”.

وعلّق المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغثير الرئيس التنفيذي لـ “زين السعودية” قائلاً: “تأتي هذه الشراكة لتؤكد على استراتيجيتنا في زين السعودية التي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة عملاء بالارتكاز إلى الخدمات والمنتجات النوعية المبتكرة التي تدعمها شبكتنا المتطورة للجيل الخامس (5G).

واضاف انه من خلال الارتقاء بتجربة العميل، وكذلك تقديم منتجات وخدمات تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وخدمة عملاء استباقية وفعّالة، سيسهم ذلك بشكل مباشر في دعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة بما يحقق اقتصاداً رقمياً معرفياً متنوّعاً ومستداماً، ويرتقي بجودة الحياة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030″.