راية تفاضل بين 3 مدن لافتتاح فروع ميجاستور

محمود جمال تعتزم شركة راية للتجارة والتوزيع، المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، التوسع فى الصعيد والدلتا، من خلال افتتاح عدد من فروع ميجاستور، ضمن خطة موسعة للانتشار الجغرافى على مستوى الجمهورية. وقال باسم مجاهد، رئيس «راية للتجارة والتوزيع»، إنها تفاضل بين أسيوط، والمن

محمود جمال

تعتزم شركة راية للتجارة والتوزيع، المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، التوسع فى الصعيد والدلتا، من خلال افتتاح عدد من فروع ميجاستور، ضمن خطة موسعة للانتشار الجغرافى على مستوى الجمهورية.

وقال باسم مجاهد، رئيس «راية للتجارة والتوزيع»، إنها تفاضل بين أسيوط، والمنوفية، والزقازيق، لافتتاح فرع قبل نهاية العام، موضحا أن تلك المدن تتميز بكثافة سكانية مرتفعة، ويلجأ أغلب قاطنيها إلى شراء الأجهزة المنزلية والهواتف بنظام التقسيط المباشر، مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

ويتخصص «ميجا ستور» فى بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتدور مساحة المنفذ بين 400 و 1000 متر، وتمتلك راية 9 منافذ أبرزها فى مناطق فيصل، وجسر السويس، وعباس العقاد، وفرعين بمنطقة لوران، ومحرم بك بالإسكندرية .

وأوضح مجاهد لـ «المال«، أن شركته بصدد إنشاء فرع بالوجه البحرى، وأخر بالصعيد خلال الربع الأول من 2018، مشيرا إلى أنها افتتحت مؤخرا 3 منافذ بأحياء السيدة زينب، والمطرية، ومحرم بك، باستثمارات 7 ملايين جنيه.

وتشترط راية على العميل الذى يرغب فى الشراء بنظام التقسيط، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى، وإيصال مرافق عامة، ومفردات مرتب، وألا يقل سن المشتر والضامن عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما، وهى خدمة غير متوافرة للطلاب، ولا يشترط أن يكون الضامن أحد أفراد عائلة العميل أو من أقاربه،

يبلغ الحد الأدنى للتقسيط 700 جنيه شهريا، بمقدم %10 فأكثر، على 36 شهرا، باستثناء أجهزة المحمول التى يصل الحد الأقصى لسداد قيمتها 12 شهرا.

وأكد رئيس الشركة، أن مبيعات الهواتف الذكية فى تحسن مستمر، بعدما شهدت تراجعا بنسبة %30 خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، وذلك بدعم من استقرار سعر الصرف.

وكان «مجاهد» قد قال فى حوار لـ «المال» نشر فى أغسطس الماضى، إن إجمالى مبيعات السمارت فون فى السوق المحلية تقدر بنحو 2 مليار جنيه شهريا، ما يعادل 120 مليون دولار، مقارنة مع 180 مليونا، قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.

وتوزع راية العديد من العلامات التجارية، منها سامسونج الكورية، ونوكيا الفنلندية، ولينوفو وهواوى الصينيتن.