راية تستثمر 70 مليون جنيه فى تصنيع غسالات سامسونج

محمود جمالوقعت شركة راية للتجارة والتوزيع، المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية شراكة مع «سامسونج مصر» للإلكترونيات لتصنيع أجهزة غسالات فوق أوتوماتيك «top loading».وقال باسم مجاهد، رئيس راية للتجارة، إنه من المقرر إنتاج 40 ألف وحدة كمرحلة أولى خلال ا

محمود جمال

وقعت شركة راية للتجارة والتوزيع، المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية شراكة مع «سامسونج مصر» للإلكترونيات لتصنيع أجهزة غسالات فوق أوتوماتيك «top loading».

وقال باسم مجاهد، رئيس راية للتجارة، إنه من المقرر إنتاج 40 ألف وحدة كمرحلة أولى خلال العام الحالى لدى أحد المصانع المحلية باستثمارات 3.5 مليون يورو، ما يعادل 70 مليون جنيه تمول ذاتيًا.

وانفردت «المال» فى أغسطس الماضى بالكشف عن دراسة راية للتجارة تصنيع أجهزة غسالات أوتوماتيك فى مصر لصالح إحدى العلامات التجارية الكورية مطلع 2018.

وكشف مجاهد لـ«المال» عن طرح أول غسالة بالأسواق فى يونيو 2018، من أصل 3 موديلات ذات حمولة أقل من من 14 كيلو، لا سيما أن هذه الفئة تخضع لرسوم جمركية %60، ما يوفر تكلفة استيرادها من الخارج.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية أقر فى ديسمبر 2017 زيادة على التعريفة الجمركية للأجهزة المنزلية المستوردة، ومنها المراوح الكهربائية، والغسالات، والثلاجات بجميع أنواعها، بنسبة %20 لترتفع إلى %60 مقابل %40 سابقًا.

واعتبر مجاهد أن التعاون مع سامسونج الكورية سيكسب راية خبرات كبيرة فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وسيسهم فى زيادة حصتها السوقية، لافتًا إلى أن الغسالات التى تتراوح حمولتها بين 9 و 14 كيلو تستحوذ على أكثر من ثلث مبيعات الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، والبالغ 2.7 مليون وحدة سنويًا.

وبحسب مجاهد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، فإن مبيعات الأجهزة المنزلية وبالأخص المستوردة منها شهدت تراجعًا خلال النصف الأول من العام الماضى، بنسبة تراوحت بين 15 و%20، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى أثرت على القوى الشرائية للمستهلك، وانعكست بالسلب على حركة البيع والشراء بالأسواق.