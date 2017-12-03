راية تستثمر 100 مليون جنيه فى أمان للمدفوعات

❏ ندرس التوسع بالكول سنتر فى السعودية و6 أكتوبرأحمد على تعتزم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ضخ استثمارات 100 مليون جنيه فى شركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية تخطط لمضاعفتها خلال العامين المقبلين.وكشف مدحت خليل، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة «راية» القابضة للاس

❏ ندرس التوسع بالكول سنتر فى السعودية و6 أكتوبر

أحمد على



تعتزم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ضخ استثمارات 100 مليون جنيه فى شركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية تخطط لمضاعفتها خلال العامين المقبلين.

وكشف مدحت خليل، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، عن إجراء مفاوضات مع عدد من البنوك للدخول فى هيكل ملكية «أمان» خلال الفترة المقبلة.

تخطط «راية» للخروج من منطقة «المعادى بارك» والتوسع فى مراكز الاتصالات بمدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والقرية التكنولوجية بمحافظة أسيوط، بجانب إنشاء مراكز اتصالات «كول سنتر» فى السعودية.

لفت خليل إلى أن شركته ضخت أكثر من نصف مليار جنيه فى العام الجارى بالقطاعات المختلفة، أبرزها مجالات «تصنيع الأغذية»، و«تصنيع السيارات»، و«الكول سنتر»، و«الداتا سنتر».

أضاف أن «راية القابضة» تقوم بزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، فى ظل تنوع المشروعات، إذ تركز على 3 محاور، «بنية المدفوعات الإلكترونية» الممثلة فى مجموعة «أمان» للدفع والتقسيط الإلكترونى، ومجال التصنيع «أغذية ومشروبات» ومجال «التصدير».

كشف خليل، عن أن شركته استثمرت 100 مليون جنيه فى مجموعة «أمان» سواء شركة الدفع الإلكترونى أو شركة التمويل الاستهلاكى «التقسيط» خلال عام واحد فقط.

أضاف أن مجموعة «أمان» بشقيها «الدفع الإلكترونى، وتقسيط المنتجات» تمتلك نحو 100 فرع، و25 ألف نقطة بيع، مشيرًا إلى أن هناك خطة لزيادة ومضاعفة عدد الأفرع قبل نهاية العام على أن تصل إلى 120 فرعًا .

أوضح أن شركته تعتزم مضاعفة حجم الاستثمارات المضخة بمجموعة «أمان» خلال العامين المقبلين، مرجحًا وصولها إلى 300 مليون جنيه.

تابع: «نستهدف الشركة الاستحواذ على %30 من سوق الدفع الإلكترونى خلال 3 أعوام، مشيرًا إلى أن «أمان» تحتل المرتبة الثالثة فى حجم الأعمال، فيما تستهدف المرتبة الثانية خلال 3 أشهر من الآن.

ألمح إلى أن شركة «أمان» للتقسيط تستهدف الحصول على أكبر حصة من سوق «التقسيط»، قبل نهاية العام المقبل.

أضاف أن «أمان للتقسيط» بدأت نشاطها الرسمى منذ 3 أشهر فقط، إذ تقدم خدمات التقسيط للمنتجات، بجانب الرحلات والمصروفات الدراسية، موضحًا أن «أمان» تعاقدت مع مواقع ومتاجر إلكترونية لتقسيط المنتجات لعملائها.

كشف خليل، عن زيادة رأسمال شركة «أمان» خلال العام الجارى رافضًا الإفصاح عن مقدار الزيادة النهائية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى عدم دخول البنك المصرى الخليجى فى هيكل ملكية «أمان» التى تؤول ملكيتها لـ «راية» بنسبة %100 .

ذكر أن «راية القابضة» ما زالت تتفاوض مع بنوك للشراكة فى هيكل ملكية «أمان»، موضحًا أن «راية» تبحث عن بنك يوفر دفعة قوية لها.

أكد أن شركته تدرس الاحتفاظ بكامل ملكيتها فى «أمان»، حال عدم وجود بنك يضيف لها، مشددًا على عدم وجود أى أزمات تتعلق بالسيولة لدى «أمان».

فيما يتعلق بالتمويل متناهى الصغر، كشف عن أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار رخصة لصالح «أمان» للعمل بنشاط التمويل متناهى الصغر، مرجحًا صدورها خلال أيام.

كشف أن مجموعة «أمان» تضم منظومة متكاملة للشمول المالى، سواء من أنشطة «التمويل الاستهلاكى «التقسيط»، والتمويل متناهى الصغر، والدفع الإلكتروني«، مشيرًا إلى أن شركته لن تدخل فى نشاط التأجير التمويلى.

وصف خليل، نشاط التمويل متناهى الصغر، أنه سوق كبيرة، بحاجة إلى تمويلات ضخمة، وأنه لا يوجد ميزانية محددة للتمويلات المستهدف ضخها من «أمان» خلال الفترة المقبلة فى ذلك السوق.

كشف عن أن شركته تستهدف التوسع فى استثمارات الكول سنتر، عبر زيادة عدد المقاعد الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، عقب زيادة حجم الأعمال الواردة من تلك المنطقة.

أضاف أن «راية لمراكز الاتصالات» التابعة تهتم خلال الفترة الراهنة بالتوسع فى مراكز الكول سنتر بمصر والسعودية، مشيرًا إلى أن امتلاك الشركة لمركز فى بولندا، وآخر فى الإمارات، نتوسع فيه حاليًا.

أكد خليل، أن شركته أرجأت إنشاء مركز اتصالات فى المغرب، أو السنغال، خلال الفترة الراهنة، عقب تغيير وجهتها نحو الشرق الأوسط، كانت «راية» تخطط لإنشاء مركز لخدمة اللغة الفرنسية منذ عدة أشهر.

كشف عن أن تمسك إدارة القرية التكنولوجية بالمعادى بتحصيل قيمة الإيجار بالدولار تسبب فى أزمة كبيرة للشركة، وأن راية لمراكز الاتصالات تدرس الخروج من «المعادى بارك».

أوضح خليل، أن شركته كانت تؤجر المتر بـ 8 جنيهات للدولار قبل تعويم الجنيه، إلا أن سعر إيجار المتر ارتفع بفارق 10 جنيهات فى الوقت الذى تؤجر الشركة 9000 متر، فإن الفارق الشهرى الزائد فى تكلفة الإيجار بلغت 90 ألف جنيه من إجمالى 162 ألف جنيه، تمثل تكلفة الإيجار الشهرية الحالية.

أشار إلى أن شركته تتوجه إلى نقل خدماتها من المعادى بارك إلى أماكن بديلة فى منطقة المعادى، والقاهرة الجديدة، إذ تفاضل بين عدة أماكن خلال الأيام المقبلة.

كشف عن أن شركته تعتزم الحصول على أماكن لكول سنتر جديد، بمدينة 6 أكتوبر، بجانب التوسع فى مركز الغردقة .

ألمح خليل، إلى أنه تلقى عرضًا جديدًا من منطقة أسيوط التكنولوجية لإنشاء مركز اتصالات بها، موضحًا أن الشركة تدرس العرض خلال الأيام الراهنة.