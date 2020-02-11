«راية» تتلقى عرضا لشراء نصف حصتها في «أسطول للنقل» بقيمة 133 مليون جنيه

راية القابضة تفصح عن دراسة عرض من شركة مسجلة بجزر فيرجن البريطانية لشراء حصة فى أسطول للنقل

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية اليوم الثلاثاء، عن تلقيها عرضا غير ملزما من شركة باراديم لوجيستكس المحدودة لشراء 31% من أسهم شركة “أسطول للنقل” التابعة ما يعادل نصف حصتها تقريبا.

وقالت راية القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إنها ستعقد اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة غدا الأربعاء لدراسة هذا العرض.

يشار إلى أن شركة باراديم لوجيستكس المحدودة “مقدمة العرض” مسجلة بـ”جزر فيرجن البريطانية” ،وفقا للمعلومات الواردة عن الشركة بافصاح راية القابضة. شاحنات

وتمتلك راية القابضة نحو 62.3% من أسهم شركة أسطول المتخصصة فى خدمات النقل البرى، بينما تمتلك شركة القلعة للاستشارات المالية 28% من الأسهم.

وتأسست شركة أسطول للنقل عام 2010 بشراكة بين راية القابضة وشركة القلعة للاستشارات المالية. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات مثل: نقل المواد الخام، ونقل البضائع بالشاحنات وتوزيعها ، فضلا عن خدمات الموانئ والتخزين.

وأبرمت أسطول تعاقدا مع شركة أسمنت أسيك فى عام 2014 لنقل وتوزيع منتجاتها من الأسمنت المعبأ والسائب على مستوى الجمهورية لمدة 5 سنوات بقيمة 110 ملايين جنيه .

راية تتلقى 12 عرضا للاستحواذ على حصة في أمان القابضة

مدحت خليل رئيس الشركة

فى سياق متصل، أعلنت راية القابضة فى وقت سابق عن تليقها 12 عرض اهتمام من قبل مستثمرين محليين وأجانب للاستحواذ على حصة أقلية غير حاكمة فى شركة ” أمان هولدنج ” للخدمات المالية غير المصرفية.

وقالت راية في إفصاح مرسل للبورصة 23 يناير الماضى إن مجلس الإدارة لم يقم بدراسة واعتماد هذه الأمر لحين تحول هذه الرغبات إلى عروض استثمار أو شراء غير ملزمة من قبل هؤلاء المستثمرين.

وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة لم يجد ما يستدعى حتى الآن عقد اجتماع طارىء للنظر فى تلك العروض.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، فى وقت سابق، عن رغبة بعض المؤسسات المحلية فى شراء حصة غير حاكمة من أسهم شركة أمان القابضة فى انتظار موافقة مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

راية القابضة تؤسس أمان هولدنج برأسمال 375 مليون جنيه

وأعلنت راية القابضة، فى 6 يناير الجارى، عن إطلاق شركة ” أمان هولدنج ” برأسمال 375 مليون جنيه، فى إطار عملية إعادة الهيكلة الداخلية لمجموعة شركات تابعة عاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك إن عملية الهيكلة أسفرت عن ضم 3 شركات تحت منصة واحدة متكاملة تحمل اسم ” أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية ” برأسمال مدفوع 375 مليون جنيه.

وتشمل الشركات محل إعادة الهيكلة 3 شركات تابعة لراية القابضة، هي: أمان لخدمات الدفع الإلكتروني، أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتمتلك الشركة القابضة ” أمان هولدنج ” 99% من إجمالي أسهم الشركتين الأوليين، بينما تمتلك 74.5% من أسهم الشركة الأخيرة، وفقًا لما انتهت إليه عملية الهيكلة المشار إليها.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة راية القابضة، إن عملية الهيكلة بين شركات أمان خطوة على طريق خطة تعزيز الشمول المالى التى تتبناها الحكومة المصرية، والتى تستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع المصري.

وتعد راية القابضة مجموعة استثمارية تدير محفظة استثمارات متنوعة، عبر عشر شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

أسُست راية عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

ويبلغ رأسمال راية القابضة 630.58 مليون جنيه، موزعًا على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

ويتوزع هيكل ملكية راية بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة ، وعائلة الطويل ، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، إضافة إلى آخرون وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الاليكترونى للشركة.