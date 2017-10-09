راية تتعهد بطرح كميات إضافية من أجهزتها غير الذكية

❐ موزع معتمد: %40 تراجعا فى المبيعات بسبب المدارسالمال – خاصعلمت «المال» أن شركة «راية» للتجارة والتوزيع الوكيل الحصرى لهواتف «نوكيا» الفنلندية وعدت تجار المحمول بإتاحة كميات إضافية من الموديلات الجديدة التى طرحتها مؤخرا بالسوق المحلية من أجهزتها غير ال

❐ موزع معتمد: %40 تراجعا فى المبيعات بسبب المدارس

المال – خاص

علمت «المال» أن شركة «راية» للتجارة والتوزيع الوكيل الحصرى لهواتف «نوكيا» الفنلندية وعدت تجار المحمول بإتاحة كميات إضافية من الموديلات الجديدة التى طرحتها مؤخرا بالسوق المحلية من أجهزتها غير الذكية «featured phone».

وقال موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية – رفض ذكر اسمه لـ «المال» ، إن السوق شهدت خلال المرحلة الماضية طلبا متزايدا من جانب المستهلكين على شراء 6 أجهزة تتراوح أسعارها بين 285 و 1075 جنيها، وهى «nokia 105» و«103» و «150» و«216» و«230» و«3310» مما تسبب فى نفاد الشحنات المعروضة لدى أغلب التجار.

وأكد باسم مجاهد، رئيس «راية» – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – أن شركته تسعى إلى تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لهواتف نوكيا من خلال 50 نقطة منتشرة على مستوى الجمهورية ، كما تراهن «نوكيا» على الموروث التاريخى مع قدامى العملاء فى الاستحواذ على 10 % من مبيعات أجهزة السمارت فون بمصر خلال عام.

على صعيد آخر ، كشف الموزع عن تراجع مبيعات الهواتف خلال سبتمبر الماضى، وحتى الأسبوع الأول من أكتوبر الجارى بنسبة 40 % مقارنة بنفس الفترة من 2016 رغم هدوء الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف العملة الأمريكية.

وأرجع السبب فى ذلك إلى انشغال المواطنين ببدء العام الدراسى الجديد واقتراب موسم الشتاء.

وكان وليد رمضان، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – أن مبيعات المحمول وإكسسواراتها تراجعت منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، بنسبة 80 – %90، لعدم قدرة التجار على تصريف المخرون لديهم، بالتزامن مع توقف عمليات البيع والشراء بصورة شبه تامة ، إلا أنها بدأت تتعافى تدريجيا مع ثبات سعر الصرف.