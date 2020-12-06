«راية» تبدأ تصنيع التليفزيونات مع «هاير الصينية» باستثمارات 50 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة راية القابضة للاستثمارات المالية تعتزم إضافة نشاط تصنيع التليفزيونات لمصنع شركتها التابعة «هاير راية إليكترك» باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 50 مليون جنيه.

وكانت «المال» كشفت فى مارس الماضى عن توقيع «راية القابضة للاستثمارات المالية» اتفاق شراكة مع شركة هاير إليكتريك الصينية لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية على أرض تملكها الأولى بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عبر إنشاء شركة جديدة تحمل اسم «هاير راية إليكتريك» برأسمال مبدئى يبلغ 200 مليون جنيه، وتتوزع ملكيتها بواقع %85 لراية، و%15 لهايير الصينية.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الشركة ستمول تكلفة شراء خط إنتاج التليفزيونات وتبلغ 50 مليون جنيه، من خلال زيادة رأسمال شركتها التابعة «هاير راية إليكتريك» ليصل إلى 250 مليون جنيه.

وأوضحت أن المهندسين الصينيين يقومون حاليًا بتركيب خط الإنتاج الخاص بتصنيع التكييفات بمصنع الشركة بمدينة 6 أكتوبر، مرجحة بدء عملية التصنيع بنهاية العام الجارى.

وتابعت: الشركة أنها تستهدف توجيه جزء من إنتاجها للسوق المحلية، والجزء الآخر للتصدير، لافتة إلى أن نسبة المكون المحلى ستتخطى %60 فى المراحل الأولى، على أن تزداد فى مراحل لاحقة.

وكانت «المال» كشفت فى نهاية 2019 اعتزام شركة راية القابضة استثمار ما يقارب مليار جنيه فى إنشاء مجمع لتصنيع الأجهزة المنزلية على أرض تملكها بمدينة 6 أكتوبر، فيما تخطط لنقل مصانعها إلى أرض محور قناة السويس للاستفادة من مميزات المنطقة الحرة.

وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والنقل البرى، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكترونى. وتأسست الشركة عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا