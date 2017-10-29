راية تبدأ تجميع السيارات منتصف 2018

أسماء السيد تعتزم شركة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، بدء التشغيل الفعلى لمشروعها الجديد الخاص بـ«تجميع السيارات» منتصف العام المقبل. وكانت الشركة قد أعلنت بنهاية الأسبوع الماضى، عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع تجميع وتصنيع المركبات والسيارات ثنائية، ثلاثية و رباعية

أسماء السيد

تعتزم شركة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، بدء التشغيل الفعلى لمشروعها الجديد الخاص بـ«تجميع السيارات» منتصف العام المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت بنهاية الأسبوع الماضى، عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع تجميع وتصنيع المركبات والسيارات ثنائية، ثلاثية و رباعية العجلات، فضلا عن تفاوضها مع إحدى الشركات العالمية للحصول على حق المعرفة، والدعم الفنى اللازم لنجاح المشروع.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة «راية»، إن شركته تعتزم طرح مشروع لتصنيع وتجميع السيارات والمركبات صغيرة الحجم، باستثمارات 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن شركته لا تزال فى مرحلة التفاوض اﻷولية مع الشركة العالمية الداعمة للمشروع.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شركته تستهدف تصنيع جزء من مكونات السيارات من خلال ذلك المشروع، تشجيعا للمنتج المحلى، على أن تستورد باقى المكونات من خلال الشركة العالمية، دون اﻹفصاح عن أى معلومات أخرى تتعلق بتلك الشركة.

وأوضح أن تكلفة المشروع تنقسم ما بين التمويل الذاتى والاقتراض البنكى، مشيرا إلى أن شركته تعتزم الحصول على القرض من أحد البنوك التى تتعامل معها مثل بنوك اﻹسكندرية، وقطر الوطنى، وبنك مصر، إلا أنه لم يتم التواصل بشكل رسمى مع أى منها.

وبرر اتجاه الشركة إلى إضافة نشاط تصنيع وتجميع السيارات، لرؤية شركته أن السوق المحلية فى احتياج كبير لتلك المركبات، إضافة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يشجع تلك الصناعات.

وعن اتجاه «راية» لاختراق مجال التمويل متناهى الصغير، قال إن شركته تقدمت مؤخرًا للحصول على رخصة مؤقتة لتمويل متناهى الصغر، وفى انتظار رد الهيئة، وكانت الشركة أعلنت لـ«المال» مؤخرًا اعتزامها اختراق متناهى الصغر قبل نهاية العام الجارى.

ولفت إلى أن شركته تعمل خلال الفترة الراهنة، على مضاعفة إنتاج مصانع شركة الاتحاد الدولى للصناعات الغذائية المتكاملة «لذة»، عن طريق إضافة خطوط إنتاج جديدة.

وكانت «راية» أعلنت فى أبريل المنقضى، استحواذها على %100 من أسهم شركة الاتحاد الدولى للصناعات الغذائية المالكة للعلامة التجارية «لذة» بمدينة السادات.

وكانت «المال» نشرت سابقًا، أن «راية»، رصدت استثمارات 40 مليون جنيه لتطوير مصنع «لذة»، بجانب إحلال الماكينات وخطوط الإنتاج.

وتمتلك «راية» نحو 48 شركة تابعة متنوعة فى عدة مجالات أبرزها «راية لمركز الاتصالات» و«راية لتكنولوجيا المعلومات والإدارة»، و«أمان» للمدفوعات الإلكترونية و«راية للاستثمارات والاستشارات» وأخرى للتأجير التمويلى، والصناعات الغذائية.

ويبلغ رأسمال «راية» 504.5 مليون جنيه موزعة على 100.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوزيع والتجزئة والدفع الإلكترونى، والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى.