راية القابضة: نستهدف إنتاج 40 ألف غسالة مع سامسونج خلال 2018

رجب عز الدين أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تفاصيل العقد الموقع بين شركتها التابعة "راية للتجارة"، وسامسونج العالمية بغرض تصنيع غسالات سامسونج محليا، وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنه من المخطط إنتاج حوالى 40 ألف وحدة كمرحلة أولى خلال العام الأولى لدى أحد المصانع المحلية باست

رجب عز الدين



أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تفاصيل العقد الموقع بين شركتها التابعة “راية للتجارة”، وسامسونج العالمية بغرض تصنيع غسالات سامسونج محليا، وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنه من المخطط إنتاج حوالى 40 ألف وحدة كمرحلة أولى خلال العام الأولى لدى أحد المصانع المحلية باستثمارات فى حدود 3.5 مليون دولار.

وأضافت الشركة إن التعاقد مع سامسونج سيكسب راية خبرات كبيرة فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وسيسهم فى زيادة حصتها السوقية.

وتبلغ سعة الغسالات المزمع إنتاجها 9 إلى 13 كيلوجرامًا، ووقعت الشركتان التعاقد المشار إليه فى 20 ديسمبر الماضى.

وارتفعت أرباح راية خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 إلى 88 مليون جنيه، مقابل أرباح 64.4 مليون، بزيادة 36.5%.

ويبلغ رأسمال راية 504.6 مليون جنيه، موزعًا على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

