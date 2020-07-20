راية القابضة : نجحنا فى إصدار سندات توريق بقيمة 560 مليون جنيه

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاحها فى إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 560 مليون جنيه لصالح عدة شركات تابعة.

وقالت راية القابضة فى إفصاح للبورصة اليوم الإثنين إن هذا الإصدار يمثل شهادة على قدرة مجموعة شركاتها على ايجاد بدائل تمويلية متنوعة ومستدامة.

وتختص سندات التوريق المشار إليها بثلاث شركات تابعة، هم : أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغير، راية للاإكترونيات.

ويتكون الإصدار من أربع شرائح ،ثلاثة منها قصيرة الأحل بتورايخ استحقاق تتراوح بين 6 و9 و 12 شهر على التوالى،والرابع بتاريخ استحقاق متوسط الأجل مدته 36 شهرا.

ويختص الإصدار بحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات من الشركات الثلاثة.

وتتضمن تلك المستحقات، أقساط أجهز الكترونية ومنزلية متنوعة إضافة إلى قروض سيارات وقروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ويغطى هذا الإصدار من السندات عقود 124 ألف عميل لدى الشركات الثلاثة مدعومة بأكثر من 800 ألف مستند متنوع ما بين وصلات أمانة ،وشيكات، وكمبيالات .

راية القابضة: قرار خفض الفائدة رفع جاذبية سندات التوريق

وقال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة ، إن هذا الإصدار يؤكد الثقة فى قدرة المجموعة على تسييل المتحصلات بشكل سريع بما يساهم فى تعظيم استثمارات الشركة بشكل دائم.

فى نفس السياق قال حسام حسن ،رئيس القطاعات المالية بشركة راية إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة فى مارس الماضى بنسبة 3% شجعنا على المضى فى سياسة اصدار سندات التوريق .

وتابع حسن إن تكلفة التمويل من هذه الإصدارات أصبحت جاذبة للغاية فى الوقت الراهن ولا يمكن تجاهلها خلال الفترة المقبلة.

راية أصدرت سندات توريق فى أكتوبر بقيمة 500 مليون جنيه

«راية» توقع عقد إصدار سندات توريق بـ 500 مليون جنيه

وأعلنت راية فى 29 أكتوبر الماضى، إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح الشركات نفسها.

وقالت راية آنذاك إن البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى قاما بإدارة عملية التوريق، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للإصدار.

ويشتمل الإصدار على أربع شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاث منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثنى عشر شهرًا على التوالى.

أما الشريحة الرابعة فتتسم بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحلّ خلال 36 شهرًا.

وقالت راية فى وقت سابق إن شركاتها الثلاث المشار إليها، استردت مبلغا بقيمة 136 مليون جنيه من هذا الإصدار، وتستعد لطرح اصدار جديد .

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة 24 يونيو الماضى إن هذه الشركات استردت المبلغ المشار إليه بعد الحصول على موافقة حملة السندات وهم : البنك التجارى الدولى، البنك الأهلى المصرى، بنك التجارى وفا- مصر.

“راية” تضم 3 شركات تابعة فى “أمان هولدندج”

وأعلنت راية القابضة، فى 6 يناير الماضى، عن عملية دمج ثلاث شركات تابعة فى شركة قابضة تحت اسم أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية برأسمال 375 مليون جنيه.

وتشمل الشركات محل إعادة الهيكلة : أمان لخدمات الدفع الإلكترونى، أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وقال مدحت خليل، إن عملية الهيكلة بين شركات أمان خطوة على طريق خطة تعزيز الشمول المالى التى تتبناها الحكومة المصرية، والتى تستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع المصرى.

ويبلغ رأسمال راية 630.58 مليون جنيه، موزعًا على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

وتأسست راية عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

ويتوزع هيكل ملكية “راية” بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة ، وعائلة الطويل ، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، وآخرين وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وتضم راية القابضة عشر شركات تابعة،تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.