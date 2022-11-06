راية القابضة للاستثمارات المالية تعلن تفاصيل مشاركتها في مؤتمر قمة المناخ

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية مشاركتها بمؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، من خلال فعالية موازية تتناول موضوع الاقتصاد الأخضر ودور المؤسسات المالية الفاعلة بالقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحد من تغير المناخ بمصر وأفريقيا، وذلك بمشاركة أسامة زكي، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي بمجموعة راية القابضة، وحازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة.

وتأتي مشاركة راية في الفعالية المنعقدة في المنطقة الزرقاء بمقر المؤتمر الثلاثاء 8 نوفمبر، انطلاقًا من استراتيجيتها الداعمة للتحول الأخضر واستكمالًا لحضورها الفعال في مؤتمر قمة المناخ بدورته 26، الذي انعقد في جلاسكو عام 2021 – إذ شاركت راية القابضة آنذاك كإحدى أكبر الشركات المصرية المساهمة في جهود الاستدامة والتحول الأخضر في فعاليتين من تنظيم وزارات التعاون الدولي، والبيئة، والتجارة والصناعة.

وعلّق أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلًا: “نعتز بمشاركتنا في الفعالية العالمية، ونؤمن بأن معالجة أزمة المناخ تتطلب تكاتفًا ومسؤولية مشتركة من جميع الجهات الفاعلة بالقطاعين العام والخاص. وإن النطاق المترامي الأطراف لاستثمارات راية القابضة في مختلف المجالات يحتّم علينا المسؤولية ويؤهلنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة وتعزيز التحول الأخضر في الصناعات المختلفة”.

وتابع: “تحرص مجموعة راية، على مستوى شركاتها، وممارساتها، وشراكاتها، على الحد من بصمتها البيئية، وإتاحة حلول متعددة لتحقيق التحول الأخضر، وتقليل انبعاثات الكربون، حيث يأتي ذلك في صميم استراتيجية راية القابضة وكذلك من منطلق التزامها بالإدارة البيئية والاستدامة كإحدى الشركات الكبرى المدرجة في البورصة المصرية. كما أن مراعاة البعد البيئي يأتي ضمن أولويات لجنة الاستدامة التي أسستها راية القابضة خلال 2022”.

في الوقت نفسه، أعرب حازم مغازي عن حماسه للمشاركة وقال: “يُسعدنا أن نطرح إسهامات راية في مجال التحول الأخضر، لا سيما من خلال ذراعها المالي، شركة أمان، وتمويلها للتحولات الصديقة للبيئة، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على انبعاثات الكربون، فعلى سبيل المثال لا الحصر، موّلت أمان مؤخرًا تحويل نحو 4000 مركبة من البنزين إلى الغاز الطبيعي، وتضع راية من خلال “أمان” خطط التوسعات في حلول التمويل الأخضر المتناهي الصغر على رأس أولوياتها، إذ تعد تلك الحلول أداة أساسية للتخفيف من حدّة تغير المناخ”.

وقال أسامة زكي: “إن تنوع القطاعات التي تخدمها راية وخبرتها في مجالات شتى يقدم متسعًا هائلًا لطرح حلول تحقق خطط الاستدامة البيئية على مستوى مجالات متعددة. ونجد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية، فليس بمقدور الحكومات تحقيق الاستدامة البيئية وحدها، وهنا يأتي دور القطاع الخاص لا سيما في مجالات مثل التمويل المتناهي الصغر للمشروعات الصديقة للبيئة، ومن ثم تصير الاستدامة البيئية أسلوب حياة للمواطنين”.

وأضاف: “نجد أن لقاءً بحجم مؤتمر قمة المناخ يتيح فرصة لمناقشة السياسات والإجراءات الأساسية اللازمة لتحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك لطرح الرؤى التي تتطلب تعاونًا من جميع الأطراف الفاعلة؛ من وزارات معنية، وجهات تمويل، وكافة أصحاب المصلحة، كما أنه فرصة مثالية لجذب شراكات مثمرة بهذا الصدد بالإضافة إلى إبراز دور مصر الريادي في القارة الإفريقية من خلال عرض العديد من التجارب المصرية الناجحة مع الشركاء الأفارقة”.