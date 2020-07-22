«راية القابضة» : شركة تابعة حصلت على رخصة مزاولة التمويل الاستهلاكي

راية القابضة تفصح عن حصولها على رخصة مزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية اليوم الأربعاء عن حصول إحدى شركاتها التابعة على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.

وقالت راية القابضة فى إفصاح للبورصة إن شركة راية للإلكترونيات حصلت على الرخصة من الرقابة المالية.

وقيدت الشركة بقائمة الهيئة العامة للرقابة المالية بسجل الهيئة فى النشاط المذكور برقم “3”،وفق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020.

راية القابضة تحصل على رخصة للتعامل في مدفوعات البنوك

أمان

وحصلت شركة أمان للدفع الإلكترونى التابعة لراية القابضة فى وقت سابق على رخصة “ميسر للدفع” من البنك المركزى للتعامل مع المدفوعات المالية بالنيابة عن البنوك.

وقالت راية فى إفصاح للبورصة 28 يونيو الماضى إن هذه الرخصة ستمكن شركة أمان من تقديم خدمات التحصيل الإلكترونى بواسطة الكروت البنكية.

ولدى أمان شبكة ماكينات دفع إلكترونى واسعة منتشرة حول الجمهورية.

فى السياق نفسه، وقعت شركة أمان للدفع الإلكترونى بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لإتاحة 25 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية.

وقالت أمان إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار مشاركة الأهلى فى مبادرة البنك المركزى لتنشيط السداد الإلكترونى عن طريق استهداف إتاحة 100 ألف ماكينة لنقاط الببع الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

ودخلت شركة أمان فى عملية هيكلة داخلية بين شركات راية أسفر عنها إطلاق شركة قابضة تحت مسمى أمان هولدنج برأسمال 375 مليون جنيه.

وتستهدف عملية الهيكلة الاستفادة من خطة تعزيز الشمول المالى التى تتبناها الحكومة المصرية، والتى تستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع المصرى.

ثلاث شركات تابعة تصدر سندات توريق بقيمة 560 مليون جنيه

«راية» توقع عقد إصدار سندات توريق بـ 500 مليون جنيه

ونجحت راية فى 20 يوليو الجارى فى إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 560 مليون جنيه لصالح عدة ثلاث شركات تابعة منها راية للاليكترونيات.

ويتكون الإصدار من أربع شرائح ،ثلاثة منها قصيرة الأحل بتورايخ استحقاق تتراوح بين 6 و9 و 12 شهر على التوالى،والرابع بتاريخ استحقاق متوسط الأجل مدته 36 شهرا.

ويختص الإصدار بحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات من الشركات الثلاثة التى تضم شركتى، أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتتضمن تلك المستحقات، أقساط أجهز الكترونية ومنزلية متنوعة إضافة إلى قروض سيارات وقروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ويغطى هذا الإصدار من السندات عقود 124 ألف عميل لدى الشركات الثلاثة مدعومة بأكثر من 800 ألف مستند متنوع ما بين وصلات أمانة ،وشيكات، وكمبيالات .

ويبلغ رأسمال راية 630.58 مليون جنيه، موزعًا على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

وتأسست راية عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

ويتوزع هيكل ملكية “راية” بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة ، وعائلة الطويل ، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، وآخرين وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وتضم راية القابضة عشر شركات تابعة،تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.