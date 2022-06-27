راية القابضة تمنح 5% من أسهمها للمديرين والعاملين ببرنامج الإثابة والتحفيز

وافقت عمومية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على منح 5% من أسهمها للمديرين والعاملين فى إطار برنامج إثابة وتحفيز يجرى التحضير لإصداره .

وقالت راية القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن هذه الموافقة حصلت بإجماع الحاضرين فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26 يونيو الجارى.

وينص قرار العمومية على منح 3% من الأسهم المصدرة بنظام الوعد للمستفيد من النظام بسعر يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، بينما سيجرى منح 2% من الأسهم كمنح مجانية للمستفيدين.

ويختص نظام الإثابة والتحفيز بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعًا وشراءً) تحفيزًا لهم على جهودهم وتشجيعا على الاستمرار وتعزيز روح الانتماء للشركة.

وتتحمل الشركة تكاليف جزء أو كل الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية للأسهم المصدرة لصالح المستفيدين، وفقًا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

القيمة السوقية لسهم راية القابضة 2 جنيه وفقا لإغلاق جلسة الاثنين 27 يونيو

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وتبلغ القيمة الاسمية لسهم راية القابضة 0.50 جنيه للسهم (2.1 مليار سهم)، بينما تبلغ القيمة السوقية للسهم 2 جنيه تقريبا، وفقا لإغلاق جلسة الإثنين بالبورصة المصرية (27 يونيو الجارى).

ولجأت بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى تحفيز العاملين والمديرين لديها بهذه الطريقة، آخرهم أوراسكوم للتنمية مصر، كونتكت المالية القابضة،إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية.

وأفصحت أوراسكوم للتنمية مصر فى 27 مارس الماضى إصدار 1.5 مليون سهم لصالح الموظفين بالقيمة الاسمية للسهم، في إطار برنامج إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين بها.

كما أفصحت كونتكت المالية القابضة فى (24 مارس ) عن تنفيذ عملية شراء 9.3 مليون سهم جرى إصدارهم لصالح العاملين والمديرين في إطار نظام الإثابة والتحفيز.

كذلك أعلنت “إي ينانس” للاستثمارات المالية والرقمية (مطلع فبراير الماضى ) موافقتها على زيادة رأسمالها بقيمة 35.5 مليون جنيه عبر إصدار 71.1 مليون سهم لصالح العاملين والمديرين.

راية تتحول للربحية بقيمة 541 مليون جنيه خلال عام 2021

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية

وتعمل راية القابضة فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، وتضم أكثر من 11 ألف موظف، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ عام 2005 ( مؤسسة 1990).

وتضم راية عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة لشركة راية القابضة تحولها للربحية بقيمة 541.3 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 45.6 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكشفت نتائج راية القابضة المجمعة المرسلة للبورصة 13 مارس الماضي، ارتفاع إيراداتها إلى 16.8 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع تكاليف بلغت 8.77 مليار جنيه خلال عام 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تحولها للربحية بقيمة 445.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 115 مليون جنيه خلال عام 2020.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 12 أبريل الماضى عدم توزيع أرباح على المساهمين أو العاملين عن نتائج أعمال العام المالى الماضي المنتهي 31 ديسمبر 2021.