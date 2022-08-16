راية القابضة تقفز بإيراداتها إلى 9.1 مليار جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ،ارتفاع إيراداتها إلى 9.1 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 8.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم راية القابضة المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 7.29 مليار جنيه، مقارنة بتكاليف بلغت 6.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

كما ارتفع صافى الربح المجمع إلى 170.1 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 151.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تراجع صافى ربحها إلى 77.4 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافى ربح قدره 247.4 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2021.

ارتفاع مبيعات راية فودز التابعة بنسبة 45% خلال النصف الأول

فى سياق متصل ،كشفت نتائج أعمال شركة راية فودز-أحد أبرز الشركات التابعة- نمو أعمالها بنسبة 65 % خلال النصف الأول ،وبنسبة 30% خلال الربع الثانى منفردا.

كما ارتفعت المبيعات بنسبة 45% و صافى الربح بنسبة 95% خلال النصف مقارنة بالفترة المقارنة من 2021،بدفع زيادة الطلب على منتجاتها محليا ودوليا حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى الولايات المتحدة والصين واليابان،وفقا لإفصاح موازى مرسل للبورصة الثلاثاء

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة لشركة راية القابضة تحولها للربحية بقيمة 541.3 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 45.6 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكشفت نتائج راية القابضة المجمعة المرسلة للبورصة 13 مارس الماضي، ارتفاع إيراداتها إلى 16.8 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع تكاليف بلغت 8.77 مليار جنيه خلال عام 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تحولها للربحية بقيمة 445.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 115 مليون جنيه خلال عام 2020.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 12 أبريل الماضى عدم توزيع أرباح على المساهمين أو العاملين عن نتائج أعمال العام المالى الماضي المنتهي 31 ديسمبر 2021.

راية القابضة وافقت على زيادة رأسمال فودز وأخرى بقيمة 150 مليون جنيه

رجل الأعمال، مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية

وتعمل راية القابضة فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، وتضم أكثر من 11 ألف موظف، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ عام 2005 ( مؤسسة 1990).

وتضم راية عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

وأعلنت راية خلال العام الماضى عن عن خطة لإعادة الهيكلة بين مجموعة شركاتها، تشمل التخارج من بعضها بالكلية، وبيع بعضا جزئيا ،كما تتضمن رفع حصتها فى شركات أخرى إضافة إلى دمج بعضها فى بعض.

ووافق مجلس إدارة راية القابضة حديثا (10 مارس الماضى) على زيادة رأسمال شركتين تابعتين بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (13 مارس ) إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال المدفوع لشركة راية للتوزيع بقيمة 100 مليون جنيه، بينما وافق على زيادة رأسمال راية فودز بقيمة 50 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الحالى لشركة راية للتوزيع 320 مليون جنيه من المقرر زيادتها إلى 420 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمال راية فودز 290 مليون جنيه سيرتفع إلى 340 مليون جنيه.

وقالت راية إن هذه الزيادة تأتى فى إطار دعم تمويل الأنشطة التوسعية والاستثمارية وتمويل رأس المال العامل فى الشركات التابعة.

كما وافق المجلس على نقل ملكية 3 شركات تابعة هم : راية نت ورك باور ،راية للشبكات،راية لخدمات مراكز البيانات إلى شركة أخرى تابعة غير مقيدة “راية للنظم“.

وفسرت الشركة هذه الهيكلة الداخلية برغبتها فى تعزيز موقعها الريادى فى قطاع الخدمات التكنولوجية والرقمية بمصر والشرق الأوسط.