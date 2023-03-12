«راية القابضة» تقفز بإيراداتها إلى 20.4 مليار جنيه في عام 2022

أظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاع إيراداتها إلى 20.4 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 16.8 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت قوائم راية القابضة المجمعة المرسلة للبورصة الأحد، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 16.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بتكاليف بلغت 13.9 مليار جنيه خلال عام 2021.

بينما أظهرت القوائم تراجع صافى الربح المجمع للشركة إلى 419.2 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة بصافى ربح قدره 541.3 مليون جنيه خلال عام 2021.

كما كشفت القوائم المستقلة للشركة الأم، تسجيل خسائر بقيمة 52.8 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة بصافى ربح قدره 445.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2021.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة،ارتفاع إيراداتها إلى

خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 8.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفع صافى الربح المجمع إلى 170.1 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 151.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة لشركة راية القابضة تحولها للربحية بقيمة 541.3 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 45.6 مليون جنيه خلال العام السابق.

راية القابضة سجلت إيرادات بقيمة 16.8 مليار جنيه خلال عام 2021

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية

وأظهرت نتائج أعمال مجمعة سنوية سابقة مرسلة للبورصة 13 مارس 2022 ارتفاع إيراداتها إلى

خلال عام 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع تكاليف بلغت 8.77 مليار جنيه خلال عام 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تحولها للربحية بقيمة 445.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 115 مليون جنيه خلال عام 2020.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 12 أبريل الماضى

زيادة رأسمال «فودز» و«راية» للتوزيع بقيمة 150 مليون جنيه

رجل الأعمال، مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية

على المساهمين أو العاملين عن نتائج أعمال العام المالى الماضي المنتهي 31 ديسمبر 2021.

وتعمل راية القابضة فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، وتضم أكثر من 11 ألف موظف، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ عام 2005 ( مؤسسة 1990).

وتضم راية عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

وأعلنت راية خلال العام الماضى عن عن خطة لإعادة الهيكلة بين مجموعة شركاتها، تشمل التخارج من بعضها بالكلية، وبيع بعضا جزئيا ،كما تتضمن رفع حصتها فى شركات أخرى إضافة إلى دمج بعضها فى بعض.

ووافق مجلس إدارة راية القابضة في 10 مارس الماضى 2022 على زيادة رأسمال شركتين تابعتين بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، حيث تقرر زيادة رأسمال راية للتوزيع بقيمة 100 مليون جنيه، بينما سيزيد رأسمال

بقيمة 50 مليون جنيه.

وقالت راية إن هذه الزيادة تأتى فى إطار دعم تمويل الأنشطة التوسعية والاستثمارية وتمويل رأس المال العامل فى الشركات التابعة.

كما وافق المجلس على نقل ملكية 3 شركات تابعة هم : راية نت ورك باور ،راية للشبكات،راية لخدمات مراكز البيانات إلى شركة أخرى تابعة غير مقيدة “

“.

وفسرت الشركة هذه الهيكلة الداخلية برغبتها فى تعزيز موقعها الريادى فى قطاع الخدمات التكنولوجية والرقمية بمصر والشرق الأوسط.