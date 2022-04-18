قررت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عدم توزيع أرباح على المساهمين أو العاملين عن نتائج أعمال العام المالى الماضي المنتهي 31 ديسمبر 2021.

وقالت راية القابضة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين إن الجمعية العامة العادية أقرت اقتراحا مقدما من مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين في اجتماعها الأخير بتاريخ 12 أبريل.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للربحية بقيمة 541.3 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بخسائر بلغت 45.6 مليون جنيه خلال العام السابق 202.

وكشفت نتائج راية القابضة المجمعة المرسلة للبورصة 13 مارس الماضي، ارتفاع إيراداتها إلى 16.8 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 8.77 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تحولها للربحية بقيمة 445.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 115 مليون جنيه خلال عام 2020.

راية القابضة سجلت أرباحا بقيمة 481 مليون جنيه في تسعة أشهر

رجل الأعمال، مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية

وكشفت نتائج أعمال سابقة، ارتفاع إيراداتها إلى 12.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بإيرادات بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف النشاط إلى 10.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليه ،مقارنة بتكاليف بلغت 6.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 481.8 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بصافي خسائر 53.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة (16 نوفمبر الماضي)،.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تسجيلها صافي ربح قدره 481 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بخسائر بلغت 36.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

راية القابضة وزعت أرباح على المساهمين بقيمة 0.06 جنيه للسهم يناير الماضى

راية لمراكز الاتصالات

وأعلنت راية القابضة فى 3 يناير الماضى عن توزيع أرباح نقدية جديدة على المساهمين بقيمة 0.06 جنيه للسهم بدء صرفها 18 يناير الماضى.

ووافقت الجمعية العامة لمساهمى الشركة في اجتماع 20 ديسمبر الماضى على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 جنيه للسهم يجرى صرفتها من صافى الربح المحقق في 30 سبتمبر الماضي مع مراعاة النسبة المستحقة للعاملين.

ووافقت الشركة فى 23 يونيو الماضى على توزيع أرباح نقدية سابقة على المساهمين بقيمة 0.045 جنيه للسهم عن صافي الأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الجارى 2021.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 35.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية مارس الماضى مقابل خسائر بلغت 68.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 4.03 مليار جنيه خلال الربع مقارنة بإيرادات بلغت 2.36 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج أعمال نصفية سابقة للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 8.2 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف راية إلى 6.9 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه ،مقارنة بتكاليف بلغت 3.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 151.8 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافى خسائر بلغت 95.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تسجيلها صافى ربح قدره 247.4 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بخسائر بلغت 32.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وسجلت الشركة صافى خسارة سنوية قدرها 61.67 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بخسائر بلغت 141 مليون جنيه خلال عام 2019، وفقا لنتائج أعمال سابقة مرسلة للبورصة.

راية تتخارج من أسطول و بريق وتشترى حصة فى مكرونى بولسكى البولندية

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية

وتعمل راية القابضة فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، وتضم أكثر من 11 ألف موظف، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ عام 2005 ( مؤسسة 1990).

وتضم راية عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

وأعلنت راية خلال العام الماضى عن عن خطة لإعادة الهيكلة بين مجموعة شركاتها ، تشمل التخارج من بعضها بالكلية، وبيع بعضا جزئيا ،كما تتضمن رفع حصتها فى شركات أخرى إضافة إلى دمج بعضها فى بعض.

فى هذا السياق، أفصحت الشركة فى 20 أبريل الماضى (2021) على بيع حصتها فى شركة أسطول المتخصصة فى النقل البرى إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 266.5 مليون جنيه.

وكان من المقرر أن يعمل الطرفين على انهاء الصفقة واستيفاء اجراءتها فى غضون سنة تنتهى بحد أقصى 31 مارس 2022 (جرى التمديد إلى مطلع مايو القادم كحد أقصى ).

كما أفصحت راية فى 4 مايو الماضي عن توقيع عقد بيع شركتها التابعة “بريق لتقنيات الصناعات المتطورة”، إلى شركة انترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة بقيمة إجمالية قدرها 490.7 مليون جنيها.

كذلك أفصحت فى وقت لاحق ( 25 نوفمبر الماضى ) عن شراء حصة إضافية تعادل 4.99% من أسهم شركة مكروني بولسكي البولندية بقيمة إجمالية قدرها 820 ألف دولار تقريبا.

وتعمل شركة مكروني بولسكي في مجال انتاج المعكرونة المصعنة آليا، وهى شركة مدرجة فى بورصة وارسو، وتستحوذ راية على 19.39 % من أسهمها بطريقة غير مباشرة عبر شركة مادوفا ( ارتفعت تلك الحصة بعد العملية إلى 24.38%).

مجلس الإدارة يوافق على رفع رأسمال شركتين تابعتين بقيمة 150 مليون جنيه

ووافق مجلس إدارة راية القابضة حديثا (10 مارس الماضى) على زيادة رأسمال شركتين تابعتين بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (13 مارس ) إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال المدفوع لشركة راية للتوزيع بقيمة 100 مليون جنيه، بينما وافق على زيادة رأسمال راية فودز بقيمة 50 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الحالى لشركة راية للتوزيع 320 مليون جنيه من المقرر زيادتها إلى 420 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمال راية فودز 290 مليون جنيه سيرتفع إلى 340 مليون جنيه.

وقالت راية إن هذه الزيادة تأتى فى إطار دعم تمويل الأنشطة التوسعية والاستثمارية وتمويل رأس المال العامل فى الشركات التابعة.

كما وافق المجلس على نقل ملكية 3 شركات تابعة هم : راية نت ورك باور ،راية للشبكات،راية لخدمات مراكز البيانات إلى شركة أخرى تابعة غير مقيدة “راية للنظم“.

وفسرت الشركة هذه الهيكلة الداخلية برغبتها فى تعزيز موقعها الريادى فى قطاع الخدمات التكنولوجية والرقمية بمصر والشرق الأوسط.