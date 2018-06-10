راية القابضة تفصح عن خطتها الاستثمارية المستقبلية

رجب عزالدينقال المساهم مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن خطته الاستثمارية المستقبلية تستهدف زيادة ملكيته والأطراف المرتبطة فى الشركة.وأضاف المساهم، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه يستهدف زيادة حصته بنسبة 25% من إجمالى رأس مال شركة راية القابصة، نتيجة وجود

رجب عزالدين

قال المساهم مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن خطته الاستثمارية المستقبلية تستهدف زيادة ملكيته والأطراف المرتبطة فى الشركة.

وأضاف المساهم، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه يستهدف زيادة حصته بنسبة 25% من إجمالى رأس مال شركة راية القابصة، نتيجة وجود فرصة جيدة لشراء السهم بسعر مناسب، وأن المستويات السعرية الحالية للسهم جاذبة للاستثمار.

وتابع خليل أن خطته المستقبلية تستهدف الحفاظ على استثماراته بالشركة كاستثمار طويل الأجل، وتقديم الدعم والمساعدة لتحقيق نمو وزياد الأرباح والعوائد.

ورفع المساهم أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل، عضو مجلس إدارة راية ونجل رئيس مجلس الإدارة، حصته في الشركة من 2.23% إلى 2.5% خلال الأسبوع الماضى.

واشترى عضو مجلس الإدارة المشار إليه 346.7 ألف سهم، بقيمة 3.57 مليون جنيه، بواقع 10.29 جنيه للسهم.

وتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 15.31% عن مدحت محمد خليل، و4.99%، عن منى محمود عبده، و0.09% عن منصور أحمد مدحت خليل.

ويبلغ رأسمال الشركة 504.6 مليون جنيه، موزعاً على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.