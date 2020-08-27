«راية القابضة» تفصح عن ارتفاع حصة «Triangle» إلى 6.7% من الأسهم

راية القابضة تفصح عن ارتفاع حصة أحد الشركات المساهمة فيها

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن قيام شركة “Triangle ” الدولية المحدودة للطاقة برفع حصتها فى الشركة إلى 6.78% بعد عملية شراء على ملايين الأسهم.

وقالت راية القابضة إن شركة triangle energy international limited نفذت عملية شراء لنحو 2.5 مليون سهم بقيمة اجمالية 15.2 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت راية فى إفصاح للبورصة الخميس إن نسبة مساهمة الشركة المذكورة ارتفعت بعد العملية من 4.5% إلى 6.78% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 6.1 جنيه ، وتم تنفيذها بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بمساهمين يستحوذان على 2.8% من أسهم راية القابضة.

ويبلغ رأسمال راية 630.58 مليون جنيه، موزعًا على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

ويتوزع هيكل ملكية “راية” بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة ، وعائلة الطويل ، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، وآخرين وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

راية القابضة اشترت 4.5 مليون سهم خزينة خلال الأشهر الماضية

شركات البورصة المصرية

واشترت راية خلال شهر مارس -أبريل 4.5 مليون سهم خزينة فى البورصة المصرية فى إطار خطة لدعم السهم المتداول فى ظروف كورونا.

وقالت الشركة فى وقت سابق أن الهدف من شراء أسهم الخزينة يتمثل فى الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة وتخفيف حدة التأثر السلبى بالأحداث فى الأسواق الأجنبية من خلال دعم سعر السهم.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2.099% من رأسمال راية القابضة البالغ 126 مليون سهم تقريبا.

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة ارتفاع خسائرها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 87.5 %.

وأظهرت النتائج تكبد الشركة صافي خسائر بقيمة 95.5 مليون جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقابل خسائر بلغت 51 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت تكلفة النشاط خلال النصف إلى 3.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 201

راية تحصل على رخصتين فى التمويل الاستهلاكى ومدفوعات البنوك

وحصلت شركة راية للإلكترونيات -التابعة لمجموعة راية القابضة- فى يوليو الماضى على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.

كما حصلت شركة أمان للدفع الإلكترونى التابعة فى وقت سابق على رخصة “ميسر للدفع” من البنك المركزى للتعامل مع المدفوعات المالية بالنيابة عن البنوك.

وقالت راية فى إفصاح للبورصة 28 يونيو الماضى إن هذه الرخصة ستمكن شركة أمان من تقديم خدمات التحصيل الإلكترونى بواسطة الكروت البنكية.

ولدى أمان شبكة ماكينات دفع إلكترونى واسعة منتشرة حول الجمهورية.

فى السياق نفسه، وقعت شركة أمان للدفع الإلكترونى بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لإتاحة 25 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية.

وقالت أمان إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار مشاركة الأهلى فى مبادرة البنك المركزى لتنشيط السداد الإلكترونى عن طريق استهداف إتاحة 100 ألف ماكينة لنقاط الببع الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

تأسست راية القابضة عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

وتضم راية القابضة عشر شركات تابعة،تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.