راية القابضة تـــدرس إضافـــة التأمين متناهى الصغر لأمان

■ زيادة رأسمال أمان لـ50 مليون جنيه ذاتيًا.. وفتح 46 فرعا فى عامين ■ تأسيس شركة للكول سنتر بالسعودية برأسمال مليون ريال ■ تطور 300 ألف متر لإنشاء مخزن للفحم متوافق مع البيئة ومجمع مصانع ■ وتفاضل بين «راية للتجارة»…



■ زيادة رأسمال أمان لـ50 مليون جنيه ذاتيًا.. وفتح 46 فرعا فى عامين

■ تأسيس شركة للكول سنتر بالسعودية برأسمال مليون ريال

■ تطور 300 ألف متر لإنشاء مخزن للفحم متوافق مع البيئة ومجمع مصانع

■ وتفاضل بين «راية للتجارة» و«راية للتكنولوجيا المعلومات» للطرح بالبورصة

محمود جمال وأحمد على

رصدت «راية القابضة» خطة توسعية تعتمد على 3 محاور، هى «المجال الصناعى» وذلك عبر مصانع «لذة» الغذائية، بجانب مصنع القهوة الجديد بأوغندا، ومصانع الإلكترونيات «بريق» وإنشاء مصنع «التوكتوك والنقل الخفيف»، ومصنع تجميع وتصنيع الغسالات والموتوسيكلات.

ويتمثل المحور الثانى فى «الأنشطة المالية غير المصرفية» وذلك عبر مجموعتها التابعة «أمان» والتى حصلت مؤخرًا على رخصة التمويل متناهى الصغر، لتصبح مجالات الشركة هى التمويل الاستهلاكى والدفع الإلكترونى والتمويل متناهى الصغر، وتستهدف «راية القابضة» إضافة نشاط التأمين متناهى الصغر إلى أنشطة مجموعة «أمان» التابعة.

ويأتى المحور الثالث فى نشاط «خدمات الكول سنتر» والذى تسعى الشركة للتوسع فيه من خلال شركتها التابعة «راية لمراكز الاتصالات» إذ تعتزم الشركة شراء مبنى إدارى جديد بمنطقة المعادى بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، وتخطط لتأسيس شركة تابعة بالسوق السعودى برأسمال قدره مليون ريال وتنتظر الحصول على موافقات الجهات المسئولة.



«المال» حاورت قيادات الشركة وعلى رأسهم مدحت خليل، رئيس الشركة، وحازم مغازى، الرئيس التنفيذى لـ «أمان»، وحسام حسين، رئيس القطاع المالى، وذلك بمناسبة حصول «أمان» على أول رخصة للتمويل متناهى الصغر عقب صدور قانون التمويل متناهى الصغر،

«أمان» ذراع «راية» فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

كشف حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للتمويل المتناهى الصغر لاحقًا، أن شركته تدرس التوسع فى مجال التأمين متناهى الصغر فى مرحلة لاحقة، وذلك عقب انتهاء الجهات المسئولة من إعداد القانون المنظم له.

وأضاف مغازى، أن حصول «أمان» على أول رخصة بنشاط التمويل متناهى الصغر بعد إقرار القانون جاء فى إطار الخطة الموضوعة من قبل الشركة الأم «راية القابضة» والتى تهدف للتوسع بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن «أمان» ستضخ خلال الفترة المتبقية من العام الحالى تمويلات بقيمة 81 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كافة التمويلات المستهدفة سيتم تدبيرها من خلال الاقتراض البنكى.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، أن شركته افتتحت 4 فروع فى بداية نشاطها، مشيرًا إلى أن «أمان» ستستغل قاعدة عملائها فى مجال الدفع الإلكترونى والتى تصل لـ20 ألف تاجر.

وأضاف مغازى، أن شركته سترفع عدد فروعها لـ30 فرعا بنهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن الفروع ستصل لمناطق الصعيد والأقاليم، موضحًا فى الوقت ذاته أن عدد الفروع ستزيد إلى 55 بنهاية 2019.

ولفت إلى أن «أمان» تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والتى تتراوح بين 4 آلاف و100 ألف جنيه، مؤكدًا أن الشركة ستمول كل المشروعات دون تحديد قطاعات معينة دون غيرها.

ورأى رئيس شركة أمان للتمويل متناهى الصغر المملوكة لراية القابضة، أن أبرز التحديات التى تواجه عمل الشركة تتمثل فى المنافسة وزيادة عدد الشركات الراغبة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، والتوسع فى محافظات الجمهورية، لاسيما مدن الصعيد.

وأشار إلى أن الشركة تسعى للتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة القائمة على أرض الواقع وتنميتها وزيادة أعمالها المستقبلية، ومن المقرر التوسع فى تمويلات مشروعات رواد الأعمال خلال عام.

ومن جانبه، أكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن «أمان للمدفوعات الإلكترونية» ستضاعف عدد نقاط البيع التابعة لها لتصل إلى 45 ألف نقطة، موضحًا أن «أمان» استحوذت على 10% من سوق الدفع الإلكترونى وتستهدف زيادتها لـ30% خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأضاف أن «أمان» تسعى إلى تقديم خدمات مميزة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها «التمويل متناهى الصغر»، كاشفًا أن «أمان» تعاقدت مع شركة «FIRM» العالمية على شراء سيستم لعمليات التمويل متناهى الصغر والمعروف عالميًا باسم «أباكس»، وذلك للمرة الأولى فى السوق المحلية.

وعن البدائل التمويلية، أكد حسام حسين، مدير القطاع المالى بشركة راية القابضة، أن «أمان» تمتلك بدائل تمويلية أخرى بخلاف الاقتراض البنكى فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، ومنها «التوريق.

وكشف أن «أمان» للتمويل متناهى الصغر من الممكن أن تتجه نحو طرح سندات توريق لتدبير جزء من التمويلات المستهدفة، مشيرًا إلى أن تفعيل خيار «التوريق» مرهون بوصول محفظة التمويلات إلى 250 مليون جنيه.

تطوير 300 ألف متر وإنشاء مخزن للفحم

وعلى صعيد توسعات «راية القابضة»، كشف مدحت خليل، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، أن شركته ستعمل على تطوير قطعتى أرض بمساحة إجمالية تقدر بـ300 ألف متر.

وأضاف أن قطعة الأرض الأولى والبالغة مساحتها 100 ألف متر، تعتزم «راية» إنشاء مخزن للفحم متوافق مع المعايير البيئية، موضحًا أن الشركة خاطبت وزارة البيئة من أجل الحصول على الموافقات النهائية لإنشاء المخزن.

مصنع الأغذية

وأشار خليل إلى أن شركته تعمل على الانتهاء من إجراءات إضافة خط إنتاج جديد بالمصنع، تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 50 مليون جنيه، لافتا إلى أن ذلك يأتى عقب نجاح الشركة فى تصدير كل إنتاج المصنع إلى روسيا وألمانيا.

يُذكر أن «خليل» صرح سابقًا لـ«المال» بأن شركته ضخت استثمارات تقدر بـنحو 195 مليون جنيه حتى الآن بمصنع السادات، والذى يقوم بإنتاج منتج «لذة» و«إيفرست» وهى عبارة عن «فراولة وخضار مجمد».

وأضاف فى تلك التصريحات أن «راية القابضة» تستهدف حجم أعمال لمصنع الأغذية خلال 2018 بنحو 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المصنع سيعمل بنصف طاقته الإنتاجية فقط.

وأوضح أن الخط الجديد سيرفع طاقة المصنع بنحو 20 ألف طن فى حين أن الخطين الحاليين تبلغ طاقتهما الإنتاجية نحو 14 ألف طن.

مصنع القهوة بأوغندا

وعن مصنع أوغندا، كشف خليل أن شركته تعتزم الاستحواذ على %25 من «UVCC» الأوغندية، لإنشاء مصنع قهوة برأسمال 24 مليون دولار، حصة «راية» منها 6 ملايين دولار.

يُذكر أن «راية القابضة» أعلنت فى نهاية يناير الماضى عن موافقة مجلس الإدارة على الدخول فى مصنع منتجات زراعية بأوغندا، على أن يبلغ رأسمال المصنع 24 مليون دولار، بينما تبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 68 مليون دولار.

وأكد حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى بـ«راية القابضة»، أن حجم استثمارات المصنع يقدر بـ68 مليون دولار منهم 24 مليون دولار رأسمال و44 مليون دولار أخرى تم اقتراضها من بنك African Export–Import Bank.

وأشار إلى أن «راية» ستحصل على كل إنتاج المصنع، والذى يقدر بـ30 ألف طن من القهوة سنويًا، موضحًا أنها ستقوم بتصديره إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية بجانب السوق المحلية.

الغسالات والتصنيع المحلى

أوضح خليل أن شركته بصدد تصنيع أجهزة الغسالات الأوتوماتيك مع سامسونج للإلكترونيات قبل نهاية العام الحالى بأحد المصانع المحلية، وتعكف حاليا على استيراد خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تستهدف تعميق الصناعة المصرية وزيادة نسبة المكون المحلى إلى 40 % خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتصدير المنتج إلى أسواق دول الكوميسا وأغادير للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية الموقعة معها.

وعلى صعيد آخر، ألمح إلى أن راية ضخت استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه لتصنيع التوتوك منها 60 مليون جنيه ممول ذاتيا، و40 مليونا عن طريق الاقتراض البنكى وحصلت المجموعة فعليا على الموافقات اللازمة.

ولفت إلى أن التوتوك الكهربائى ليس بحاجة إلى محطات شحن خاصة بقدر توافر وصلات كهربائية على غرار سيارات الجولف، ومن أهم مزاياه الحفاظ على البيئة وسهولة الصيانة، ويمكن استخدامه فى مناطق التجمعات السكانية المغلقة والمناطق السياحية مثل الجونة وشرم الشيخ.

مطاعم جديدة

وعن قطاع المطاعم، كشف حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى بـ«راية القابضة»، أن المجموعة بصدد افتتاح 3 مطاعم جديدة فى مدينة الساحل الشمالى خلال يونيو المقبل.

وأضاف أن العدد الإجمالى للمطاعم المملوكة سيرتفع لـ10 فروع منها 7 فى مناطق القاهرة الجديدة والمعادى والمعادى و6 أكتوبر والزمالك والمهندسين ومصر الجديدة باستثمارات 20 مليون جنيه.

وألمح إلى استهداف المجموعة ضخ استثمارات 400 مليون جنيه خلال العام الحالى فى 3 قطاعات رئيسية هى المنتجات الغذائية والقطاع الصناعى مثل النقل الخفيف، وأخيرا قطاع الخدمات غير المصرفية والحلول التكنولوجيا المالية.

خدمات الكول السنتر

وعلى صعيد قطاع الكول سنتر، كشف مدحت خليل، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة «راية القابضة»، عن سير شركته فى تأسيس شركة جديدة بالسوق السعودية برأسمال قدره مليون ريال، مشيرًا إلى انتظار شركته الحصول على الموافقة النهائية لبدء تشغيل النشاط.

وأضاف أن «راية لمراكز الاتصالات» التابعة تعتزم شراء مبنى إدارى جديد بمنطقة المعادى بتكلفة استثمارية تصل لـ100 مليون جنيه، موضحًا أن المبنى الجديد سيضيف نحو 1500 مقعد إضافى للشركة.

الشركات التابعة والطرح بالبورصة

وفيما يتعلق بطروحات الشركات التابعة بالبورصة، أوضح العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة «راية القابضة»، أن شركته تدرس طرح شركة أو أكثر خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن «راية القابضة» تمتلك 8 أنشطة رئيسية، منها مراكز الاتصالات «الكول سنتر» والتى طرحت فى البورصة، بجانب أنشطة تصنيع الأغذية والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، الداتا سنتر.

وكشف أن شركتى «راية للتجارة» و«راية لتكنولوجيا المعلومات» هما الأقرب للطرح بالبورصة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن «راية القابضة» تدرس الشركة المحتمل طرحها فى الوقت الراهن.

وتقدم راية للتجارة 3 خدمات رئيسية، هى: البيع غير المباشر من خلال 8 آلاف نقطة بيع وخدمة البيع المباشر من خلال فروع «راية ستورز» و«راية ميجا ستورز» وسلسلة الفروع التى تديرها الشركة لصالح «سامسونج» و«اتصالات مصر» والخدمة الثالثة هى ما بعد البيع لعملائها.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أرجع خليل تراجع أرباح المجموعة الأم خلال العام الماضى بنسبة %13 إلى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة، حيث ضخت نحو 500 مليون جنيه فى 2017. وحققت «راية القابضة» ربحا 103.224 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بـ118.103 مليون جنيه خلال 2016، بتراجع قدره %12. ويبلغ رأسمال «راية» 630.6 مليون جنيه موزعة على 126.1 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم المعلومات ومراكز البيانات، ومراكز الاتصالات والتوزيع والبيع التجزئة وصيانة الأجهزة الإلكترونية والدفع الإلكترونى، والتمويل متناهى الصغر والنقل والتصنيع الغذائى وإعادة تدوير البلاستيك والمطاعم.