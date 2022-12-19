«راية القابضة» تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج سبتمبر

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.035 جنيه للسهم عن النتائج المالية المنتهية 30 سبتمبر 2022.

وأقرت عمومية “راية القابضة للاستثمارات المالية” بجلستها المنعقدة 18 ديسمبر الحالي توزيع الأرباح على المساهمين مع مراعاة النسبة المستحقة للعاملين، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة ارتفاع تراجع صافي أرباحها بنسبة 41% إلى 284 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بصافى ربح 481 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 14.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 12.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما أظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة، ارتفاع إيراداتها إلى 9.1 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية يونيو الماضى 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 8.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

راية القابضة لم توزع أرباحًا على المساهمين عن نتائج عام 2021

مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 12 أبريل الماضى عدم توزيع أرباح على المساهمين أو العاملين عن نتائج أعمال العام المالى الماضي المنتهي 31 ديسمبر 2021.

وأظهرت نتائج العام الماضي تحول الشركة للربحية بقيمة 541.3 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بخسائر بلغت 45.6 مليون جنيه خلال العام السابق 202.

كما كشفت النتائج ارتفاع إيراداتها إلى 16.8 مليار جنيه خلال العام 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال عام 2020، وفقًا للنتائج المرسلة للبورصة فى 13 مارس 2022

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 8.77 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تحولها للربحية بقيمة 445.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 115 مليون جنيه خلال عام 2020.

مجلس الإدارة يرفع رأسمال فودز وأخرى بقيمة 150 مليون جنيه

وتعمل راية القابضة فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، وتضم أكثر من 11 ألف موظف، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ عام 2005 ( مؤسسة 1990).

وتضم راية عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

وأعلنت راية خلال العام الماضى عن عن خطة لإعادة الهيكلة بين مجموعة شركاتها، تشمل التخارج من بعضها بالكلية، وبيع بعضا جزئيا ،كما تتضمن رفع حصتها فى شركات أخرى إضافة إلى دمج بعضها فى بعض.

ووافق مجلس إدارة راية القابضة حديثا (10 مارس الماضى) على زيادة رأسمال شركتين تابعتين بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (13 مارس ) إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال المدفوع لشركة راية للتوزيع بقيمة 100 مليون جنيه، بينما وافق على زيادة رأسمال راية فودز بقيمة 50 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الحالى لشركة راية للتوزيع 320 مليون جنيه من المقرر زيادتها إلى 420 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمال راية فودز 290 مليون جنيه سيرتفع إلى 340 مليون جنيه.

وقالت راية إن هذه الزيادة تأتى فى إطار دعم تمويل الأنشطة التوسعية والاستثمارية وتمويل رأس المال العامل فى الشركات التابعة.

كما وافق المجلس على نقل ملكية 3 شركات تابعة هم : راية نت ورك باور ،راية للشبكات،راية لخدمات مراكز البيانات إلى شركة أخرى تابعة غير مقيدة “راية للنظم“.

وفسرت الشركة هذه الهيكلة الداخلية برغبتها فى تعزيز موقعها الريادى فى قطاع الخدمات التكنولوجية والرقمية بمصر والشرق الأوسط.