راية القابضة تشترى حصة إضافية فى شركة مكرونى بلوسكى البولندية

راية القابضة تفصح عن تفاصيل الاستحواذ على حصة فى شركة مكرونة بولندية

وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على شراء حصة إضافية تعادل 4.99% من أسهم شركة مكرونى بلوسكى البولندية بقيمة إجمالية قدرها 820 ألف دولار تقريبا.

وقالت راية القابضة فى إفصاح للبورصة الأربعاء، إن مجلس إدارتها وافق على تفويض شركة مادوفا التابعة فى شراء الحصة المشار إليها واستيفاء كافة الاجراءات اللازمة لعملية الاستحواذ فى بولندا.

وتعمل شركة مكرونى بلوسكى فى مجال انتاج المعكرونة المصعنة آليا، وهى شركة مدرجة فى بورصة وارسو، وتستحوذ راية على حصة حالية تبلغ 19.39 % عبر شركة مادوفا (ستصبح 24.38% بعد الحصة الجديدة).

كما وافق المجلس المنعقد ( 22 يونيو الجارى) على المشاركة فى اكتتاب زيادة رأسمال مكرونى بلوسكى بغرض تمويل خطط التوسعات الجديدة للشركة.

ومن المقرر أن تصل نسبة مساهمة مادوفا فى الاكتتاب إلى 2.1 مليون دولار، وتتوقع الشركة أن يعود هذا المبلغ بالنفع على المساهمين فى صورة عوائد مالية أكبر على المدى القريب والمتوسط .

وتعمل راية القابضة فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، وتضم أكثر من 11 ألف موظف، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ عام 2005 ( مؤسسة 1990).

وتضم راية عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

وتخارجت راية خلال الفترة الماضية من عدة شركات تابعة ، كما باعت حصصا فى شركات أخرى فى إطار عملية إعادة هيكلة لمجموعة شركاتها .

راية القابضة تبيع شركة «بريق» التابعة بقيمة 490.7 مليون جنيه

راية القابضة للاستثمارات

ففى 4 مايو الماضى أفصحت راية عن توقيع عقد بيع شركتها التابعة “بريق لتقنيات الصناعات المتطورة”، إلى شركة انترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة بقيمة إجمالية قدرها 490.7 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن توقيع العقد جرى فى 28 أبريل الفائت، على 6.5 مليون سهم تمثل إجمالى أسهم بريق بمتوسط سعر قدره 75.5 جنيه للسهم.

ومن المقرر أن يعمل كلا الطرفين على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد البيع قبل تنفيذ عملية البيع ونقل الأسهم محل التعامل. ولم يحدد الإفصاح أجل زمنى لتنفيذ تلك الشروط.

وتمتلك راية القابضة شركة بريق بالكامل (98.76% بطريقة مباشرة) ، إضافة إلى حصة غير مباشرة تبلغ (1.34%) من خلال شركاتها التابعة، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وتعمل شركة بريق فى مجال إعادة تدوير البلاستيك ، وتصدر جميع منتجاتها للخارج، كما تتعاون مع منظمات دولية فى مجال البيئة.

واستطاعت الشركة إعادة تدوير 10 مليار زجاجة بلاستيك مضغوطة خلال سبع سنوات وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارتها أسامة زكى.

راية تبيع حصتها فى أسطول للنقل بقيمة 266.5 مليون جنيه

فى سياق متصل ، وافقت راية القابضة فى 20 أبريل الفائت على بيع حصتها فى شركة أسطول المتخصصة فى النقل البرى إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 266.5 مليون جنيه.

وقالت راية فى إفصاح سابق، إن مجلس الإدارة وافق على السير فى إجراءات بيع حصة أسطول بعد اطلاعه على نتائج تقرير القيمة العادلة للسهم.

وانتهت دراسة المستشار المالى المستقل (ايليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) إلى تقييم سهم شركة أسطول بنحو 1.69 جنيه ، بينما بلغ متوسط سعر السهم فى العرض المقدم 4.94 جنيه.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) فى تنفيذ الصفقة والتوقيع على الأوراق والمستندات اللازمة وتمثيل الشركة أمام الهيئات المختصة واستيفاء أوراقها.

ونوهت الشركة فى بيان مواز إلى حصول عملية التوقيع على العقود بتاريخ 20 أبريل على أن يعمل الطرفان على استيفاء بعض الشروط المذكورة بالعقد قبيل تنفيذ عملية نقل الأسهم وذلك بحد أقصى 31 مارس 2021.

وتمتلك راية القابضة نحو 62.3% من أسهم شركة أسطول المتخصصة فى خدمات النقل البرى تعادل (53.9 مليون سهم)، بينما تستحوذ شركة القلعة للاستشارات المالية على 28% من الأسهم.

وتلقت راية القابضة فى 11 فبراير الماضى عرضا مبدئيا من باراديم لوجيستكس المحدودة لشراء 31% من أسهم شركة “أسطول” ما يعادل نصف حصتها ، ثم تطور العرض إلى الحصة الكاملة لراية.

البنك الأهلى ينفذ عرض شراء حصة أمان جروب بـ 480 مليون جنيه

البنك الأهلى المصرى

كما أعلنت راية فى 25 أبريل الفائت عن تنفيذ البنك الأهلى المصرى عرض الاستحواذ على حصة فى شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية (التابعة) بقيمة إجمالية قدرها 480 مليون جنيه.

وقالت راية فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك ، إن هذه العملية نفذت على 9 مليون سهم تمثل 24% من أسهم أمان جروب بمتوسط سعر بلغ 53.33 جنيه للسهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 10 نوفمبر الماضى على عرض البنك الأهلى للاستحواذ على حصة فى شركة أمان جروب وذلك بعد إطلاعه على تقرير القيمة العادلة للسهم المعد من قبل ايليت للاستشارات المالية .

وتمتلك راية القابضة شركة أمان جروب بالكامل بطريقة مباشرة بنسبة 99.8% . ونوهت الشركة آنذاك إلى أنها ستفصح عن كل التفاصيل المالية وبنود التعاقد للبورصة المصرية فور التوقيع.

وتلقّت راية القابضة، فى يناير الماضى، 12 عرضًا أوليًّا للاستحواذ على حصة أقلية غير حاكمة بشركة “أمان هولدنج” للخدمات المالية غير المصرفية.

وأعلنت راية القابضة، فى 6 يناير قبل الماضى (2020)، عن إطلاق شركة “أمان هولدنج” برأسمال 375 مليون جنيه، فى إطار عملية إعادة هيكلة داخلية.

وأسفرت عملية الهيكلة عن ضم ثلاث شركات تحت منصة واحدة متكاملة تحمل اسم “أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية”، وهى : أمان لخدمات الدفع الإلكترونى، أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال ربعية لمجموعة راية تسجيلها صافى ربح مجمع قدره 35.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية مارس الماضى مقابل خسائر بلغت 68.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

ووافقت عمومية الشركة فى 20 يونيو الجارى على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.045 جنيه للسهم عن صافي الأرباح المحققة خلال الربع الأول.

ويبلغ رأسمال راية، 1.07 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى، بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة ، وعائلة الطويل ، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، وآخرين وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.